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被團員爆料超會忘東忘西　「宇宙人」方Q下飛機忘拿行李

▲「宇宙人」主唱貝斯手方Q（左起）、主唱小玉、吉他手阿奎和創作新人黃霆睿出席「2022橘子嘉年華春節版」記者會。（圖／記者陳明安攝）
▲「宇宙人」主唱貝斯手方Q（左起）、主唱小玉、吉他手阿奎和創作新人黃霆睿出席「2022橘子嘉年華春節版」記者會。（圖／記者陳明安攝）

記者臺孝婷/台北報導

2022-01-17 18:25:07｜2022-01-17 19:17:44

人氣團體「宇宙人」主唱小玉、貝斯手方Q、吉他手阿奎和創作新人黃霆睿今（17）日出席「2022橘子嘉年華春節版」記者會，4人現場玩起料理PK、默契考驗、Pose擺拍小遊戲，趣味十足，一聽到本次橘子嘉年華「豆陣來bean果」總獎勵逾千萬、虛寶總價值破億，小玉、方Q、阿奎、黃霆睿更是驚呼連連。除此之外，小玉還爆料方Q私下超會忘東忘西，連吃飯用的貝斯都曾忘記帶走。

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▲創作新人黃霆睿（左起）、「宇宙人」主唱貝斯手方Q、主唱小玉、吉他手阿奎現場開心玩遊戲。（圖／記者陳明安攝）
▲創作新人黃霆睿（左起）、「宇宙人」主唱貝斯手方Q、主唱小玉、吉他手阿奎現場玩起小遊戲。（圖／記者陳明安攝）
方Q上個月慶祝38歲生日，他透露小玉特地送上AirTag，因為自己實在太會掉東西，不但曾經下飛機時忘記隨身行李，還曾把新買、要價約4萬的相機弄丟，「這也是我唯一沒有找回來的東西。」方Q笑說自己運氣很好，雖然時常忘東忘西，但身邊的人都會提醒他，小玉加碼爆料方Q連貝斯都曾忘記帶走，方Q則笑說這是機率問題，因為他們有很多表演活動，偶爾才會遺忘一次。

近日新冠肺炎疫情再度升溫，宇宙人和黃霆睿都表示今年過年會乖乖待在家，和家人吃團圓飯，雖然工作多少有被影響，但健康最重要。去年11月才新婚的阿奎透露，今年是第一次以人夫身分陪插畫家老婆回娘家，雖然有點緊張，但伴手禮已經準備好，預計將會包5位數的大紅包給丈母娘。

▲創作新人黃霆睿（左起）、「宇宙人」主唱貝斯手方Q、主唱小玉、吉他手阿奎和遊戲橘子董事長劉柏園開心合照。（圖／記者陳明安攝）
▲創作新人黃霆睿（左起）、「宇宙人」主唱貝斯手方Q、主唱小玉、吉他手阿奎和遊戲橘子董事長劉柏園開心合照。（圖／記者陳明安攝）
「橘子嘉年華」是由橘子集團於每年寒暑假舉辦的大型數位娛樂展會，今年正式邁入第五屆，聚焦遊戲、音樂、料理三大主軸，邀請金牌製作人B2（陳彥銘）擔任總製作，主持群由三金典禮主持人阿Ken、絕對味蕾天后莎莎、宅男女神解婕翎、狼人殺女神徐凱希、喜劇貴公子黃豪平擔綱，更攜手相信音樂共同打造《宇宙大歌星》直播節目。


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