立院朝野協商總預算6113案 游錫堃：若表決要耗200小時
立法院今（17）日進行111年度中央政府總預算案朝野協商，過程中談及修憲委員會及公聽會議程決定過程、《地制法》修訂等，藍綠各自表達立場、態度強硬，最後無共識，明日上午繼續協商。立法院長游錫堃會前表示，總預算有6113個提案待協商，創下紀錄，若協商不順利、需在院會表決處理，將花費200小時，籲朝野合作、理性溝通，讓總預算案在春節前通過。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-17 18:28:57
游錫堃下午召集朝野黨團研商「111年度中央政府總預算案」公務預算部分，待協商提案總數6113案，其中，國民黨團提案數多達4628案，民進黨團提案數74案。游錫堃對此指出，若協商不順利，在院會動用表決，包含「提案宣讀」、「按表決器」、「計算及宣布表決結果」等過程，平均每案約需2分鐘，6113案至少要花費200個小時以上表決。
游錫堃說，200小時的表決，等同即使每天加開院會，立委24小時不斷電、不睡覺，也要連續表決8天才能完成，若一天以8小時計算，就要24天才能完成表決，若再有人要求「重複表決及發言」，所需時間將增加近1倍。
游錫堃表示，站在國會行政立場，就是全力協調，若真要挑燈夜戰，那就挑燈，只希望大家能理性與和諧，讓總預算案在28日如期完成，讓大家過好年。
民進黨團總召柯建銘也喊話各黨團，會期開始時委員們曾在院會宣讀及簽名過，奉勸在野黨信守承諾，民進黨團會與國民黨團、各黨團理性討論，希望總預算能在臨時會如期完成。
柯建銘表示，目前共有6113多個提案，是總預算提案數是立法院史上最多一次，上次審查前瞻計畫特別預算時，曾經提過上萬提案也是走過來了，但請各黨不要忘記，立院有朝野協商，要在臨時會把總預算審查完竣。