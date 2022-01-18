直播／新竹一家4口確診！1922平台再開 陳時中最新說明
本土疫情持續延燒，新竹市衛生局今（18）早公布新增1家4口確診，2位小孩就讀的三民國小與義民高中即日停課，目前感染源仍待釐清。桃園市長鄭文燦也宣布桃園新增2位學童確診，分別就讀的2所學校也即日停課，鄭文燦更表示桃園市國、高中考完期末考就放寒假。另外，1922疫苗預約平台今日再啟，指揮中心將在記者會上進一步說明。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 14:00:00
新竹市衛生局說明，新增4確診為一家四口的父親、母親、同住兩名子女，分別為40多歲女性、10多歲女性及未滿10歲女性。其中一名子女就讀新竹縣義民高中，該校今已全面停課。另一名子女就讀三民國小，已匡列同班老師、學生共59人居家隔離並採檢中，目前三民國小已停課提早放寒假。鄭文燦今早表示，信義國小及華盛頓幼兒園學生各有1例確診個案，於隔離期間確診，兩校會安排專案採檢，並自今天起停課14天。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官陳時中說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）
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