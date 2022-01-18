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特企／一頁式廣告詐騙層出不窮！明基健康生活籲慎防假貨

▲詐騙廣告、假冒粉絲專頁。（圖／資料照片）
▲詐騙廣告、假冒粉絲專頁。（圖／資料照片）

本報訊

2022-01-18 11:14:16

Omicron傳播力強席捲全球，近期國外傳染病專家甘地（Monica Gandhi）警告一層醫療口罩擋不住病毒，讓密合度比一般平面口罩好的立體口罩、4D口罩詢問度暴增，但也讓詐騙集團有更多機會遂行詐騙，網路上開始出現盜用明基健康生活「幸福物語」冬季限定、和風寅年限定款商標圖片及肖像圖片，利用層出不窮的Facebook廣告，一頁式網站，實際到貨則是來路不明的口罩的詐騙手法，明基健康生活呼籲，購買前請認清官網網址或者授權之通路管道，若看見可疑FB廣告、粉絲專頁、一頁式網頁，請勿衝動下單！

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詐騙集團利用售價明顯低於行情、嚴重悖離市場的價格進行銷售詐騙，還會常以使用貨到付款降戒心、限時或倒數方式吸引消費者，實際到貨之商品皆不是幸福物語正版醫療口罩，而是不知名的口罩！

明基健康生活已針對侵權及網路詐騙行為已採取法律途徑備案，呼籲大家千萬不要受騙！買到網路品質不佳的廉價口罩不僅浪費錢，更助長了惡性詐騙的氣焰！任何消費疑問均請先聯繫官方網站www.benqhealth.com 、線上客服或電洽免費服務專線0800-535-818，若遭遇詐騙，可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢、檢舉或報案，若已下單者，請千萬不要取貨付款！

【明基健康生活幸福物語 官方網站正確購買指南】

1. 明基健康生活官方網站：www.benqhealth.com

2. 官網開放付款方式：信用卡、ATM轉帳、超商代碼繳費。

3. 官網物流方式目前統一為「宅配」，無超商取貨。

4. 台灣出貨方式為宅配通、港澳地區為順豐物流，外箱統一使用cyberbiz品牌外箱。

幸褔物語醫療口罩全系列正品之授權通路：康是美網購(https://bit.ly/3Ek0vNO)以及康是美實體門市、momo購物網、Yahoo購物中心、屈臣氏實體門市以及網路商店、全家便利商店、佑全保健藥妝、健康人生藥局、札幌藥妝、日藥本舖、專品藥局、家樂福、順儷藥局、佳瑪進口精品生活館，喜互惠，新生活書局等通路陸續上架中，官方授權販售通路請以官網公告，口罩款式以及開賣時間依照通路實際販售為主。

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