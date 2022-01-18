恆大城門失火！中國上市公司池魚遭殃 國企更慘賠212億
中國恒大集團身陷債務危機，中國文科園林和深圳控股兩家公司亦受其欠債未還、股價下跌影響，導致公司2021年由盈利轉為虧損。其中文科園林預計虧損13億至18億人民幣，相當於新台幣56.36億至70.04億元，而隸屬深圳市政府的深圳控股公司則因恆大損失60億港元，相當於新台幣212億元。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-18 12:16:34
恆大集團從股票停牌、海花島39棟樓被拆，再到退租深圳總部大樓，不只自家城門失火，甚至還禍及了上櫃上市的「池魚」。中國一生態工程施工企業文科園林於15日發布公告表示，因踩雷恆大導致2021年一口氣虧掉8年淨利，預計虧損13億至18億人民幣，相當於新台幣56.36億至70.04億元，對於公司出現的巨虧，文科園林也在公告中解釋稱，公司業績變動的主要原因系對恆大集團應收項目計提減值準備。
文科園林公告，公司收到恆大集團及其成員企業開出到期的商業承兌匯票自2021年6月份以來遭遇大面積違約，向出票人提示兌付的票據均遭到拒付；並於17日告訴投資人，公司將繼續採取積極措施，追回恆大欠款，不排除走司法程序，除非有現金回款的項目，否則公司不會承接其相關項目。
此外，港股也有上市公司因恆大爆雷叫苦不迭，根據深圳控股14日晚間提交給香港交易所文件顯示，該公司預計2021年財政年度陷入虧損，主要是持有恆大地產集團股權在2021年12月31日公允價值大幅減少所致。
深圳控股表示，經過獨立估值師初步釐定，截至2021年12月31日，集團持有的恆大地產股權未經審核的公允價值約為5.57億港元，較2020年同期的公允價值大幅減少約60億港元，等於損失了新台幣212億元。
據《券商中國》報導，2021年上半年，深圳控股營業額為194億港元，大漲371%；淨利潤13.9億港元（約新台幣49.1億元），上漲332%。未料因為恆大地產股權大幅減值，盈利直接過陷入虧損。恆大目前負債達到了兩萬億，而國際評級機構高盛認為恆大還有表外債務一萬億。
恆大集團目前負債達到了兩萬億人民幣，而國際評級機構高盛認為恆大還有表外債務一萬億人民幣得償還。