《華燈》吳慷仁周旋3男　瘋狂18禁戲分曝光

吳慷仁在《華燈初上》第二季反串媽媽桑「寶寶」，重現80年代林森北路的條通文化。今（18）日他出席「華燈初上」官方直播，自爆在第二季裡本有18禁戲分，不料播出時被剪掉了。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-18 14:06:55
吳慷仁拍戲之前，和總製作人林心如、導演連奕琦去做田野調查，發現酒店有很多瘋狂的玩法，他也應用在戲裡，但是沒有被播出，遺憾表示：「田調的特別橋段用在Sugar裡，有很多18禁被剪掉。」林心如爆料吳慷仁演戲有很多即興，像是到「光」酒店挖角小姐那幕，吳慷仁拒絕謝瓊煖飾演的資深小姐「阿季」跳槽，就是吳慷仁自己加的，吳慷仁笑說：「她不能來我店裡上班，顏值不OK。」
詮釋變裝皇后，吳慷仁戲裡吃遍楊祐寧、胡瑋杰、張軒睿豆腐，在吳慷仁對楊祐寧摸大腿、掐屁股那場戲，謝雨芝在現場一路看他上下其手，笑說：「看了很舒服。」胡瑋杰演的酒保「小豪」也被摸透透，他說：「原本沒有互動，慷仁即興說『我一定要找個人調戲』，我是真的害羞，天啊，快被他帶走了。」
吳慷仁預告，在第三季和林心如有很多有趣的對手戲，並給出抓兇手的線索，「大家都猜錯，我知道人是誰殺的，寶寶的戲有講到，大家都沒注意到，不是寶寶說的話，是寶寶的戲有重要的東西，重看會發現原來有線索。」