橘子嘉年華春節版1/20登場！大咖藝人陪你玩　抽千萬大獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
最吸引人的節目內容，這次邀請金牌製作人B2(陳彥銘)擔任總製作，主持群則由三金典禮主持人阿Ken、絕對味蕾天后莎莎、宅男女神解婕翎、狼人殺女神徐凱希、喜劇貴公子黃豪平聯袂擔綱。更特別的是，這次橘子嘉年華特別聯手相信音樂製作《宇宙大歌星》音樂節目，由宇宙人、家家、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、黃霆睿、黃奕儒、法蘭、琳誼等8組相信音樂歌手，帶來一連串的趣味互動以及動聽演出。而活動最後一天(1/23)則與17LIVE合作，推出《橘燈初上：夢想SING樂園2 春節特別版》，將深受17LIVE用戶喜愛的歌唱節目移師至嘉年華舞台，將從眾多17LIVE實力派表演者選出最具潛力的明日之星。
而這次推出的原創料理節目《歐橘食堂》，以二次元為靈感入菜，由絕對味蕾天后莎莎、普橘島主廚們特製料理，招待四位面臨不同困擾的特別來賓：焦凡凡、黃氏兄弟、美麗本人、ㄚ頭（詹子晴），透過想像力打開餓次元領域。
橘子集團的活動當然少不了遊戲，在遊戲節目部份，橘子旗下6款旗艦遊戲通通到齊，同步推出大型改版活動和經典賽事，包括《天堂M》旗幟戰第五季、《新楓之谷》新職業菈菈登場，挑戰新BOSS守護天使綠水靈、《跑跑卡丁車》開啟「王者之戰：爭奪虎王寶座」，全新車款同步登場；《彈射世界》生放送、《絕對武力Online》虎年年槍最速情報，虎神震撼登場，殭屍英雄熱血對決；以及《艾爾之光》新地區【堤爾諾格】開放，一起進入魔界最熱門的觀光勝地。
看完節目當然還要帶點禮物回去才過癮，子集團整合旗下遊戲、支付、電商、媒體等所有服務的全方位娛樂平台「beanfun!」，為了提升直播互動性，並加深與用戶之間的連結，首次推出「豆陣來bean果」，從即日起一路到農曆年後開工日2/7，週週抽出重量級大獎。只要每天開啟bean果卡活動頁面就能領取bean果豆，參與「領豆任務」完成指定任務還可領取更多bean果豆，最後完成連線就可以領取獎勵，完成三條線更可以獲得「我是bean果王」抽獎券，週週抽出汽車、電動機車等實體大獎，有看又有拿，還不趕緊抽起來！