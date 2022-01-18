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橘子嘉年華春節版1/20重磅登場　4天節目精華預告搶先看

▲2022橘子嘉年華春節版將於後（20）日起開跑，請來金牌製作人B2(陳彥銘)擔任總製作，並與相信音樂合作打造《宇宙大歌星》直播節目。左起為黃霆睿、方Q、橘子集團董事長劉柏園、製作人B2、小玉、阿奎。（圖／記者陳明安攝）
▲2022橘子嘉年華春節版將於後（20）日起開跑，請來金牌製作人B2(陳彥銘)擔任總製作，並與相信音樂合作打造《宇宙大歌星》直播節目。左起為黃霆睿、方Q、橘子集團董事長劉柏園、製作人B2、小玉、阿奎。（圖／記者陳明安攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-18 16:02:06｜2022-01-18 16:04:40

打造全台最大線上展會的「橘子嘉年華」，今年邁入第5屆，自2020年首度舉辦以來，一直很受玩家期待，去年夏季版最高同時在線人數破2萬人，創下逾480萬總觀看次數。搶在台北電玩展之前，「2022橘子嘉年華春節版」將自後（20）日起，一連4天在線上開展，泛娛樂內容鎖定遊戲、音樂、料理三大主軸，讓玩家每晚都精彩不無聊。

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▲遊戲橘子旗下6款旗艦遊戲到齊，包括《天堂M》、《新楓之谷》、《跑跑卡丁車》、《彈射世界》、《絕對武力Online》及《艾爾之光》，同步推出大型改版和經典賽事同樂。（圖／橘子提供）
▲遊戲橘子旗下6款旗艦遊戲到齊，包括《天堂M》、《新楓之谷》、《跑跑卡丁車》、《彈射世界》、《絕對武力Online》及《艾爾之光》，同步推出大型改版和經典賽事同樂。（圖／橘子提供）
今年橘子嘉年華春節版同樣在虛擬攝影棚G Studio進行，以「3D虛擬飛行島嶼」為視覺核心，打造遊戲島、音樂島及料理島三大舞台。1月20日起至1月23日連續4天，每日晚間8點起在beanfun!、遊戲橘子粉專遊戲橘子YTYahoo!TV遊戲電競頻道、Twitch、 17LIVE等同步直播，4天精彩內容預告搶先看。

■1月20日（四）
20:15 《彈射世界》
生放送帶領玩家進入彈射世界的迷人冒險，請來大丸、偷米擔任來賓。

20:50 《艾爾之光》 
邀請歐貝爾擔任來賓，遊戲開放新地區「堤爾諾格」，與艾爾小隊一起進入魔界最熱門觀光勝地。

21:40 《動漫橘速報》
開春最好玩的動漫社團大公開。

21:45 《宇宙大歌星》
請來歌手蕭秉治和黃霆睿熱血開唱。

22:15 《揭開大手工作室》
人氣漫畫家現身beanfun!漫畫星，漫畫周邊大方送。特派員小A、來賓包含韋宗成、Salad-D。

22:40 《歐橘食堂》
深夜爆笑食堂必看，動漫料理完美重現，推出最強動漫宵夜。二廚：莎莎、來賓：焦凡凡。

■1月21日（五）
20:15 《絕對武力Online》
國動、龜狗擔任來賓，虎年年槍最速情報，虎神震撼登場，殭屍英雄熱血對決。

20:50 《跑跑卡丁車》
王者之戰，各路高手齊聚，誰能問鼎虎王寶座？來賓請來國動、朔月、村村、小草，由SapceQ擔任賽評。

21:55 《動漫橘速報》
動漫祭絕美Coser搶先公開。

22:00 《宇宙大歌星》
宇宙人、琳誼降落嘉年華熱情演出。

22:40 《歐橘食堂》
最強英雄料理登場，二廚：莎莎、來賓：黃氏兄弟。

▲首度推出原創料理節目《歐橘食堂》，由絕對味蕾天后莎莎、普橘島主廚們特製料理，招待四位特別來賓。（圖／橘子提供）
▲首度推出原創料理節目《歐橘食堂》，由絕對味蕾天后莎莎、普橘島主廚們特製料理，招待四位特別來賓。（圖／橘子提供）
■1月22日（六）
20:15 《天堂Ｍ》
旗幟戰第五季為支持的血盟加油，賽評：小屁、主播：丁丁。

21:50 《動漫橘速報》
那些年的青春回憶，經典舞台活動登場。

22:00 《宇宙大歌星》
靈魂歌姬家家登場，合體法蘭重現經典歌曲。

22:40 《歐橘食堂》
大哥來了！他沒有輸，只是要吃這道經典牛丼。二廚：莎莎、來賓：美麗本人。

■1月23日（日）
20:15 《新楓之谷》
全新職業菈菈登場，宇正、柳丁丁現場開打，菈菈打王實力大公開。

21:20 《動漫橘速報》
最新同人、模型好康搶先看。

21:30 《宇宙大歌星》
鼓鼓 呂思緯feat黃奕儒最新合唱曲大公開。

22:00 《橘燈初上》
夢想Sing樂園2 春節特別版，最強才藝實況主輪番上陣，選出最具潛力的明日之星。主持人：黃小愛，來賓：孟璇、鄭如鈞、莉子、敬芯、晴恩。

22:30 《歐橘食堂》
今晚沒有極限，最新橘料理上菜。二廚：莎莎、來賓：詹子晴。

23:00 《豆陣來bean果》
橘子嘉年華重頭戲，誰能開走最新汽車大獎？

▲本屆由金牌製作人B2(陳彥銘)擔任總製作，主持群包含阿Ken、莎莎、解婕翎、徐凱希、黃豪平。（圖／橘子提供）
▲本屆由金牌製作人B2(陳彥銘)擔任總製作，主持群包含阿Ken、莎莎、解婕翎、徐凱希、黃豪平。（圖／橘子提供）
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