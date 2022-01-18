橘子嘉年華春節版1/20重磅登場　4天節目精華預告搶先看

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■1月20日（四）
20:15 《彈射世界》
生放送帶領玩家進入彈射世界的迷人冒險，請來大丸、偷米擔任來賓。
20:50 《艾爾之光》
邀請歐貝爾擔任來賓，遊戲開放新地區「堤爾諾格」，與艾爾小隊一起進入魔界最熱門觀光勝地。
21:40 《動漫橘速報》
開春最好玩的動漫社團大公開。
21:45 《宇宙大歌星》
請來歌手蕭秉治和黃霆睿熱血開唱。
22:15 《揭開大手工作室》
人氣漫畫家現身beanfun!漫畫星，漫畫周邊大方送。特派員小A、來賓包含韋宗成、Salad-D。
22:40 《歐橘食堂》
深夜爆笑食堂必看，動漫料理完美重現，推出最強動漫宵夜。二廚：莎莎、來賓：焦凡凡。
■1月21日（五）
20:15 《絕對武力Online》
國動、龜狗擔任來賓，虎年年槍最速情報，虎神震撼登場，殭屍英雄熱血對決。
20:50 《跑跑卡丁車》
王者之戰，各路高手齊聚，誰能問鼎虎王寶座？來賓請來國動、朔月、村村、小草，由SapceQ擔任賽評。
21:55 《動漫橘速報》
動漫祭絕美Coser搶先公開。
22:00 《宇宙大歌星》
宇宙人、琳誼降落嘉年華熱情演出。
22:40 《歐橘食堂》
最強英雄料理登場，二廚：莎莎、來賓：黃氏兄弟。
■1月22日（六）
20:15 《天堂Ｍ》
旗幟戰第五季為支持的血盟加油，賽評：小屁、主播：丁丁。
21:50 《動漫橘速報》
那些年的青春回憶，經典舞台活動登場。
22:00 《宇宙大歌星》
靈魂歌姬家家登場，合體法蘭重現經典歌曲。
22:40 《歐橘食堂》
大哥來了！他沒有輸，只是要吃這道經典牛丼。二廚：莎莎、來賓：美麗本人。
■1月23日（日）
20:15 《新楓之谷》
全新職業菈菈登場，宇正、柳丁丁現場開打，菈菈打王實力大公開。
21:20 《動漫橘速報》
最新同人、模型好康搶先看。
21:30 《宇宙大歌星》
鼓鼓 呂思緯feat黃奕儒最新合唱曲大公開。
22:00 《橘燈初上》
夢想Sing樂園2 春節特別版，最強才藝實況主輪番上陣，選出最具潛力的明日之星。主持人：黃小愛，來賓：孟璇、鄭如鈞、莉子、敬芯、晴恩。
22:30 《歐橘食堂》
今晚沒有極限，最新橘料理上菜。二廚：莎莎、來賓：詹子晴。
23:00 《豆陣來bean果》
橘子嘉年華重頭戲，誰能開走最新汽車大獎？