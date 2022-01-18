韓流來襲練習生登台　時尚教主尋宋仲基學弟妹

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在日前記者會當中，謝穎公布了來自韓國四大學院的祝福，其中韓國Stargate成立於2000年9月，至今20年間為韓國各大娛樂公司超過400位演員進行表演教育，是韓國最高品質的演員培養教育中心，該學院培養了眾多優秀的人才，如裴勇俊、蘇志燮、宋仲基、金賢重、李敏鎬、池城等200多位演藝人員。韓國Stargate代表金載燁表示，「這次能和引領韓流的hao media代表金性根一起，從2022年開始在臺灣、香港、新加坡、中國等地，進行韓流事業推廣，感到非常高興。特別感謝臺灣的合作夥伴Nice Media，加油！」
A-RooT則是韓國頂尖音樂綜合學院，長期致力於培養放送、文化內容產業的核心人才。如女團Apink鄭恩地、Rainbow盧乙、趙賢榮、吳丞芽、高佑麗、BADKIZ、Vetty L、 Stellar利瑟、JoA、BU及 男團HALO Dino、 Onecase燦碩等眾多當紅的歌手。 韓國A-Root academy安雲集代表也在事先錄製的影片中表示，「我們相信通過那個夢想可以改變世界。特別感謝台灣合作夥伴Nice Media 謝穎代表，期待未來的合作，韓流加油！」 韓國JT korea academy李鎮澤代表說，「這次很榮幸參與台灣nice media academy培訓工作，我們學院曾經培養過東方神起、super junior、少女時代等等，一起進行製作宣傳，以此為基礎，未來培養國際藝術家我也將盡一份力通過Academy培養國際藝人，並給全世界看到，將竭盡全力，謝謝，加油！」