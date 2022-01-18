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韓流來襲練習生登台　時尚教主尋宋仲基學弟妹

▲謝穎日前率團隊召開記者會，宣佈未來的造星計畫。(圖／好的媒體提供)
▲謝穎日前率團隊召開記者會，宣佈未來的造星計畫。(圖／好的媒體提供)

記者臺孝婷/綜合報導

2022-01-18 16:16:28

「韓流教母」謝穎（Emily）率領的娛樂公司「好的媒體國際公司」團隊（Nice Media）日前宣布將在今年引進韓國「練習生」制度，培養台灣的年輕世代，成為宋仲基、裴勇俊等人的學弟妹，同時也將舉辦「韓流造型師」選拔大賽，由韓國最專業的團隊IBQC來台培訓最頂流的「韓流時尚教主」。 三月將由韓國藝人最愛的頭皮紋身師來台展演，預料將掀起新一波的韓流時尚風潮。

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▲宋仲基離婚後復出小螢幕的《黑道律師文森佐》，成為大眾最愛的上半年韓劇。（圖／Netflix）
▲宋仲基離婚後復出小螢幕的《黑道律師文森佐》，成為大眾最愛的上半年韓劇。（圖／Netflix）
台灣娛樂公司「好的媒體國際公司」創辦人謝穎曾在韓國工作多年，疫情爆發前自韓國返回台灣；在韓國工作期間，除了任職跨國集團，也輔導過韓國知名的影視娛樂公司，與韓國影視娛樂圈有深厚人脈，因此有「韓流教母」的封號。謝穎發現許多年輕人喜愛韓流，但並沒有直接的管道可以接觸，因此，謝穎決定整合各界資源在台灣設立練習生制度，培養影視人才。並將於疫情趨緩之後。舉辦大型台韓歌手演唱會，包括金長勛等多位重量級韓國歌手都將參與演出。

在日前記者會當中，謝穎公布了來自韓國四大學院的祝福，其中韓國Stargate成立於2000年9月，至今20年間為韓國各大娛樂公司超過400位演員進行表演教育，是韓國最高品質的演員培養教育中心，該學院培養了眾多優秀的人才，如裴勇俊、蘇志燮、宋仲基、金賢重、李敏鎬、池城等200多位演藝人員。韓國Stargate代表金載燁表示，「這次能和引領韓流的hao media代表金性根一起，從2022年開始在臺灣、香港、新加坡、中國等地，進行韓流事業推廣，感到非常高興。特別感謝臺灣的合作夥伴Nice Media，加油！」

▲「韓流教母」謝穎希望練習生制度能為台灣培養影視人才。（圖／好的媒體提供）
▲「韓流教母」謝穎希望練習生制度能為台灣培養影視人才。（圖／好的媒體提供）
A-RooT則是韓國頂尖音樂綜合學院，長期致力於培養放送、文化內容產業的核心人才。如女團Apink鄭恩地、Rainbow盧乙、趙賢榮、吳丞芽、高佑麗、BADKIZ、Vetty L、 Stellar利瑟、JoA、BU及 男團HALO Dino、 Onecase燦碩等眾多當紅的歌手。 韓國A-Root academy安雲集代表也在事先錄製的影片中表示，「我們相信通過那個夢想可以改變世界。特別感謝台灣合作夥伴Nice Media 謝穎代表，期待未來的合作，韓流加油！」 韓國JT korea academy李鎮澤代表說，「這次很榮幸參與台灣nice media academy培訓工作，我們學院曾經培養過東方神起、super junior、少女時代等等，一起進行製作宣傳，以此為基礎，未來培養國際藝術家我也將盡一份力通過Academy培養國際藝人，並給全世界看到，將竭盡全力，謝謝，加油！」 

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