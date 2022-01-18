橘子嘉年華春節版抽汽車、送4.3億元虛寶　賓果攻略必看

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玩家每天到活動頁面可免費領取數顆不同號碼的bean果豆，只要完成連線就能獲得該張卡片的專屬獎勵，若完成一張卡面（3條連線）還可獲得一張抽獎券，完成越多卡面可獲得越多抽獎券，提高中獎機率。
活動期間每週抽獎，有機會抽中ŠKODA汽車(SKODA SCALA 1.0 Ambition動能版)、eReady台鈴電動機車(eReady Run)、曜越科技幻銀ARGENT E700真皮電競椅(火焰橘)、Apple系列產品等大獎，實體獎品價值總計超過千萬元。另有虛寶總數量150萬份，總價值超過4.3億元。除了每日開啟活動頁免費領豆，還能透過「領豆攻略」賺取更多bean果豆，加速完成連線，不過每場次發送bean果豆皆有限量，送完為止。
■領豆攻略（以下皆至1/23前）
★beanfun!
每日一次，在beanfun! 官方社團回覆指定貼文。
限領一次，期間內加入beanfun! 官方社團。
每日一次，在beanfun!參與<歐橘好bean友>限時聊天室。
每日一次，在beanfun!參與<歐橘食堂>限時聊天室。
★gamania
每日一次，每日遊玩任一遊戲。
每日一次，每完成一次「遊戲」服務簽到簿簽到。
每日一次，期間內獲得零用金轉蛋 。
尊榮加碼，於遊戲橘子bean果任務頁輸入「尊榮邀請碼」，每日可獲得一個豆寶箱。
限領一次，完成beanfun!手機進階驗證。
限領一次，完成beanfun!帳號綁定，就送魔法豆寶箱。
★文學星、漫畫星
每日一次，1/20在beanfun!參與「漫畫星揭開大手」限時聊天室。
限領一次，1/20-1/23收藏漫畫星《失控的故事》作品。
限領一次，收藏beanfun!漫畫星任一作品。
限領一次，收藏beanfun!文學星任一作品。
★GASH
每日一次，至GASH 錢包儲值滿百。
限領一次，至 GASH 商城任意點直儲滿五百。
限領一次，至 bf! GASH 指定頁面輸入邀請碼。
★橘子支付
限領十次，每天使用橘子支付成功交易。
★有閑購物
每日一次，來有閑購物玩免費抽盒。
限領十次，來有閑購物消費不限單筆金額。
限領十次，來有閑購物單筆消費滿5000元。
★橘子25認同卡
限領一次，到認同卡活動頁報名拿豆。
無限次，到有閑認同卡商店消費指定商品。