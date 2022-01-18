驚傳華視總經理威脅立委撤案　柯建銘怒：讓他求仁得仁

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對此，莊豐嘉今日至國民黨團威脅其撤案，否則就召開記者會攻擊國民黨。國民黨團幹部分紛紛批評，莊竟於預算協商過程中公然威脅在野黨團，華視公股超過8成，竟有如此囂張的總經理，過去更是頻頻失言，將徹查當初誰任命莊擔任總經理。
國民黨團總召費鴻泰說，對於國民黨團提出的案子，近日都陸續與行政部會協商，但今日卻發生華視總經理到費鴻泰辦公室，當面恐嚇要黨團直接撤案，「現場兩位藍綠總召在立院工作10幾年，從沒遇過這種事」。
費鴻泰說，他已經要求黨團辦公室，跟所有部會協商，已經刪除、修改很多案子，但遇到這種事情，要求將華視總經理撤換，「國民黨被當成俗仔、塑膠」，今日預算協商已經難以繼續良性溝通。
民進黨團總召柯建銘也表示，他聽到這件事情非常訝異，「連我都不會講這種話！」華視本來就是公共電視派系，「我過去也對莊總經理非常不滿」，藍綠亂打一通，很難理解，自己過去被他批評的都默默吞下去了，若他真的不行該換就該換，他的性格可能不適合擔任行政主管，就「求仁得仁」，讓他回到媒體也很合理，但今日不要為了這件事情拖延協商，華視現在青黃不接的問題，日後也一定會處理，民進黨團不會護短，他也要求文化部長李永得立即趕來說明。
柯建銘表示，很感謝國民黨很有誠意協商預算案，今早看到國民黨團辦公室人山人海，大家都來討論案子，對於總預算案，各黨團的立場都一樣，希望能順利通過，而核心事項該表決就表決，目前就針對「政令宣導費用」各黨派有意見，正積極討論中。
國民黨團書記長陳玉珍說，莊總經理已經上任三年多，更不是第一次聽總預算協商，既然柯建銘也認同莊不適任行政主管，希望今晚趕快處理好這件事情加速預算協商，明日繼續開會，杜絕這種目中無人、踐踏國為尊嚴行為，可以溝通，絕不接受威脅。
民眾黨總召邱臣遠則指出，對於華視總經理的行為予以譴責，若連協商溝通過程都被威脅，非常不恰當，要求華視總經理說明，相關部會首長應釐清案情，否則難以繼續進行協商。
不過，時代力量總召邱顯智則表示，莊豐嘉所為是在溝通預算時不應出現的態度，予以譴責，但華視算是公廣機關，總經理去職應由董事會決定，必經制度上有保障其獨立性。
李永得也表示，莊豐嘉態度確實不妥也已經超出職責，應該要處理，建議由立院要求文化部要公共電視董事會限期提出處置辦法。