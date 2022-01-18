COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

驚傳華視總經理威脅立委撤案　柯建銘怒：讓他求仁得仁

▲華視總經理莊豐嘉今日威脅國民黨團撤銷公務預算協商第677、619案，藍綠黨團同意總預算協商暫停，先處理華視案，文化部長李永得趕來說明。（圖／翻攝自國會頻道）
▲華視總經理莊豐嘉今日威脅國民黨團撤銷公務預算協商第677、619案，藍綠黨團同意總預算協商暫停，先處理華視案，文化部長李永得趕來說明。（圖／翻攝自國會頻道）

記者羅婉庭／台北報導

2022-01-18 18:04:14｜2022-01-18 18:53:53

立法院今（18）日繼續協商「111年度中央政府總預算案」，從上午一路討論到晚上午點多，過程中許多提案已刪除或修改，大致順利，但下午傳出華視總經理莊豐嘉至國民黨團辦公室，要求將檢討華視長年虧損的677及619案撤銷，否則開記者會修理。對此，藍、綠黨團同意總預算協商暫停，先處理華視案，文化部長李永得趕來說明，指出莊豐嘉行為確實不妥，未來擬要求公共電視董事會提出處置辦法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據國民黨團提出111年度中央政府總預算案提案第677、619案，內容為要求華視於虧損未彌平前，與台灣事實查核中心的合作關係檢討中止，檢討打假特攻隊專題報導之資源合理配置。爱針對該預算項目，減列1000萬元結3000萬元，俟文化部就上述事項執行情形向立法院教育及文化委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。

對此，莊豐嘉今日至國民黨團威脅其撤案，否則就召開記者會攻擊國民黨。國民黨團幹部分紛紛批評，莊竟於預算協商過程中公然威脅在野黨團，華視公股超過8成，竟有如此囂張的總經理，過去更是頻頻失言，將徹查當初誰任命莊擔任總經理。

國民黨團總召費鴻泰說，對於國民黨團提出的案子，近日都陸續與行政部會協商，但今日卻發生華視總經理到費鴻泰辦公室，當面恐嚇要黨團直接撤案，「現場兩位藍綠總召在立院工作10幾年，從沒遇過這種事」。

費鴻泰說，他已經要求黨團辦公室，跟所有部會協商，已經刪除、修改很多案子，但遇到這種事情，要求將華視總經理撤換，「國民黨被當成俗仔、塑膠」，今日預算協商已經難以繼續良性溝通。

民進黨團總召柯建銘也表示，他聽到這件事情非常訝異，「連我都不會講這種話！」華視本來就是公共電視派系，「我過去也對莊總經理非常不滿」，藍綠亂打一通，很難理解，自己過去被他批評的都默默吞下去了，若他真的不行該換就該換，他的性格可能不適合擔任行政主管，就「求仁得仁」，讓他回到媒體也很合理，但今日不要為了這件事情拖延協商，華視現在青黃不接的問題，日後也一定會處理，民進黨團不會護短，他也要求文化部長李永得立即趕來說明。

柯建銘表示，很感謝國民黨很有誠意協商預算案，今早看到國民黨團辦公室人山人海，大家都來討論案子，對於總預算案，各黨團的立場都一樣，希望能順利通過，而核心事項該表決就表決，目前就針對「政令宣導費用」各黨派有意見，正積極討論中。

國民黨團書記長陳玉珍說，莊總經理已經上任三年多，更不是第一次聽總預算協商，既然柯建銘也認同莊不適任行政主管，希望今晚趕快處理好這件事情加速預算協商，明日繼續開會，杜絕這種目中無人、踐踏國為尊嚴行為，可以溝通，絕不接受威脅。

民眾黨總召邱臣遠則指出，對於華視總經理的行為予以譴責，若連協商溝通過程都被威脅，非常不恰當，要求華視總經理說明，相關部會首長應釐清案情，否則難以繼續進行協商。

不過，時代力量總召邱顯智則表示，莊豐嘉所為是在溝通預算時不應出現的態度，予以譴責，但華視算是公廣機關，總經理去職應由董事會決定，必經制度上有保障其獨立性。

李永得也表示，莊豐嘉態度確實不妥也已經超出職責，應該要處理，建議由立院要求文化部要公共電視董事會限期提出處置辦法。

▲中華民國111年度中央政府總預算案提案表677案
▲中華民國111年度中央政府總預算案提案表677案。
▲中華民國111年度中央政府總預算案提案表619案
▲中華民國111年度中央政府總預算案提案表619案。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀