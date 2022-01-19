「橘子嘉年華」總獎勵破千萬　宇宙人、黃霆睿全瘋了

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由於新專輯預計今年過完年後推出，目前正進入密集籌備與製作階段，主唱小玉還透露接下來他個人會有NFT的發行計畫，宇宙人全團忙碌之餘，特別找出時間參與這次橘子嘉年華春節版活動。對於受邀演出，宇宙人認為橘子集團真的找對人了，尤其今年橘子嘉年華的主題是「玩爆橘宇宙」，全台灣應該沒有其他藝人會比宇宙人更適合，大家也都很看重本屆橘子嘉年華《宇宙大歌星》直播節目，要讓線上參與的觀眾透過音樂的力量燃燒心中的小宇宙。
相信音樂旗下包括：宇宙人、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、家家、黃霆睿、黃奕儒、法蘭及琳誼共8組歌手都將接力演出。其中，黃霆睿更將在首日（1/20）與師兄蕭秉治雙帥登場，宇宙人則會在1/21接棒，除準備多首人氣歌曲外，也聽得到剛發行的最新單曲《藍色的你》，還將與師妹琳誼合力共演，讓歌迷粉絲在年前能感受不一樣的音樂魅力。
橘子嘉年華首度推出原創料理節目《歐橘食堂》，活動現場安排創意廚藝PK橋段，準備多個富含橘子風味的精緻甜點「SSR橘之塔」，限時15秒內完成配料裝飾。沒想到面對表演舞台總能臨危不亂的歌手們，在料理時難得露出慌張表情，引起眾人笑聲不斷。宇宙人更提前預告，將在直播節目中演唱應景的台語歌曲《一桌菜》，提前陪伴玩家們迎接即將到來的農曆新年。
橘子集團同步推出全新玩法「豆陣來bean果」，即日起至2/7（週一），從寒假一路到春節假期，連續22天，週週抽出重量級大獎，獎勵包括ŠKODA汽車（SKODA SCALA 1.0 Ambition動能版)、eReady台鈴電動機車（eReady Run）、曜越科技幻銀ARGENT E700真皮電競椅（火焰橘）、Apple系列產品等，總獎勵超過千萬、虛寶總價值破億，要讓所有玩家新年看直播還能同時抽好禮。
記者會中，活動大使更於舞台搶先體驗「豆陣來bean果」玩法，由主持人出題，考驗團員及師兄弟之間的默契。當被問到方Q最喜歡的食物，其他兩位團員竟秒答，就連師弟也猜到是「壽司」、「咖哩飯」和「鐵路懷舊便當」。最後，為了成功闖關，宇宙人、黃霆睿各自使出渾身解術，擺出心目中最酷炫的POSE，可見就連實力派創作樂團與歌手也難擋「豆陣來bean果」豐富獎勵的誘人魅力，不約而同直呼1/20-1/23期間每天都要準時收看橘子嘉年華春節版。（編輯：楊穎軒）
「2022橘子嘉年華春節版」活動資訊
● 活動官網： https://gamafun.beanfun.com/web
● 線上直播：2022年1月20日(週四)至1月23日(週日)連續 4 天晚間8點起，於beanfun!、遊戲橘子Gamania臉書粉絲團直播、GamaniaGroup橘子集團YouTube頻道、Yahoo!TV遊戲電競頻道、Twitch、 17LIVE。
● 橘子嘉年華「豆陣來bean果」，帶給你最新活動體驗、最好玩的限時直播聊天室。請至雙平台下載beanfun!(版本2.3.0) ：https://beanfun.onelink.me/LARd/eeb3e229