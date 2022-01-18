允諾新片票房破10億 蔡凡熙、侯彥西「現場示範避孕」
電影《再說一次我願意》今（18）日舉辦首映會，演員蔡凡熙、郭書瑤、方文琳、侯彥西、莫莉連袂出席造勢。蔡凡熙在片向瑤瑤告白超過6次，用心程度堪稱求婚寶典，5人接受媒體聯訪時紛紛分享自己的感情觀，方文琳表示不會干涉女兒交男朋友，最重要的是做好避孕措施和慎選對象，蔡凡熙則是曾帶過當時的女友回家見父母，但被媽媽打槍，最後這段戀情也不了了之。
記者臺孝婷/台北報導
2022-01-18 19:03:45
侯彥西透露自己15歲曾帶女友回家，高中時爸爸就會放保險套在皮包裡，瑤瑤透露：「劇情和保險套也有關！」更說放皮夾可以招財，建議大家過年可以放紅色保險套，希望廠商可以出女生買也不會尷尬的款式，方文琳接話：「那我去買保險套會不會很奇怪？」未料莫莉說出驚人之語：「如果票房破10億元，侯彥西和蔡凡熙表演現場套保險套。」
方文琳不只在片中為蔡凡熙提供戀愛建議，她表示現實中也會給2個女兒「戰術守則」，「不是傻傻地愛，傻傻地衝。」女兒戀情觸礁時也會和媽媽討拍，但她建議她們現在享受談每一場的戀愛，哭一哭期待下一場。」更開玩笑說：「因為媽媽年輕時就是這樣！」方文琳甚至說：「女兒可以帶男朋友回房間，他們都幾歲了，這什麼年代，只要做好保護自己的措施。」
蔡凡熙透露媽媽很在乎女友是不是一個有禮貌的人，但當時的對象比較害羞、有個性，所以媽媽不是很喜歡女方，即使如此，蔡凡熙笑說：「不喜歡的話，我媽會跟我講，但我不會參考，聽聽就好。」郭書瑤則表示以前會帶男友回家，但後來發現男友和媽媽、外婆感情太好，有一次分手時，外婆還哭了一個禮拜，宛如失戀，所以後來乾脆不再帶交往對象見家人。