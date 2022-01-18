基隆移民署助外來人口打疫苗　現場辦理統一證號

《四方報》報導，臺灣正進入全民施打疫苗階段，為有效將逾期停(居)留外來人口納入我國防疫體系，確保我國防疫工作完善及全民健康安全，移民署積極推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」至今年1月31日止，後續將配合疫情指揮中心的防疫政策適時滾動修正。移民署北區事務大隊基隆市服務站於1月17日在基隆市醫療院所協助推展施打疫苗服務，現場即時提供查詢及辦理統一證號服務，讓逾期的外來人士能夠安心完成施打，增進臺灣社會的群體免疫力。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-18 21:15:48
基隆市服務站主任毛兆莉表示，前已接獲許多逾期外來人士透過朋友詢問，深怕出來打疫苗會被抓、提出會有執法人員在現場等疑惑，故藉由新住民及移工facebook或Line等社群平臺，軟性宣導專案的「不通報、不查處、不收費、不管制」四項原則，鼓勵在臺灣各地生活的外來人士主動出面接種疫苗，自己安心與保護群體，並將持續協調聯繫基隆市衛生局及接種診所，協助提供來自各地區逾期外來人士或失聯移工疫苗接種，以加速提升臺灣疫苗施打覆蓋率。
為降低有意願施打疫苗的逾期外來人士的緊張不安感，基隆市服務站在接種處安排多國語言通譯人員，以母語說明施打注意事項、幫忙填寫資料以及解釋接種疫苗過程並不會通報或查處等問題。工作同仁會秉持柔性友善態度，即時協助查詢或核發統一證號，讓逾期外來人士感受「來施打，你安心」的服務。
毛兆莉強調，臺灣是少數受疫情影響輕微的國家之一，然而在臺灣境內，仍有許多外來人士尚未施打疫苗，為增加疫苗施打率，移民署鼓勵所有外來人口儘速於專案期間出面接種疫苗，如有疑問，皆歡迎向移民署服務站洽詢，共同攜手保護彼此，防堵疫情。