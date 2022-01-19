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2022武陵櫻花季｜交通資訊
｜客運｜
圖/IG@cyz1002
武陵櫻花季每年都有跟國光客運合作，在櫻花季期間推出賞櫻專車，提供沒有搶到住宿無法開車進武陵農場的民眾上山賞花，規劃多條台北、宜蘭發車的專車，將於2022/1/6中午開放預售，想在櫻花季到武陵賞花的你，可千萬別錯過啦！
1/6中午開賣：國光客運賞櫻專車
｜發車時間、地點｜
圖 / ReadyGo
武陵農場櫻花季的賞櫻專車除了在國光客運全省窗口可以購買，也能到KLOOK或ibon、全家、萊爾富等便利商店機台預訂，票價包含當日來回車票及武陵農場門票，限原班次來回，返程時間為出發時間加上 8 小時 (例如 05:30 車次返程時間為 13:30)。即刻預訂>國光客運賞櫻專車
｜票價｜
從台北車站發車到武陵農場車程約4-5小時，抵達後還有2-3小時可以悠閒的逛武陵農場，盡情的賞花拍照！
線上預訂>>國光客運賞櫻專車
2022 武陵櫻花季｜賞櫻路線
武陵農場規劃了非常完整的賞櫻路線，沿著官方的一日遊景點路線圖，一下車就能夠直接看到櫻花！下車後進到園區就能沿路賞櫻，有著多種櫻花品種的武陵農場，每處都是不同風景，包含紅粉佳人、昭和櫻、雪白霧社山櫻等，各景點地特色必定要走過才知道。
武陵農場入園收費資訊
入園門票
※武陵櫻花季(2/12-2/28)期間皆屬假日票價喔！
圖 / ReadyGo
全票：平日 NT$130 假日 NT$160
一般優待：平日 NT$100 假日NT$130
(軍公教(現職)、原住民、陸一特、團體(30人以上)、學生、僑胞卡)
半票： NT$80
(65歲長者、低收入戶、兒童)
優待票：NT$10
(榮民-隨行之配偶及直系親屬、第二類退除役官兵權益卡、榮譽志工、身心障礙者-護障1人、幼兒-學齡前、原住民-［梨山、環山、南山地區原住民］、設籍和平區居民)
入園車輛費
※櫻花季期間，除入住武陵農場旅宿或露營區的的人可申請「車輛通行證」外，一般遊客禁止開車入園。
大型車：NT$80
小型車/重型機車：NT$50
機車：NT$10
延伸閱讀：【2022櫻花季】浪漫櫻花季登場！不能錯過的「全台22個賞櫻景點」大集合
原文出處 : ReadyGo 2022武陵櫻花季粉墨登場！交通資訊總整理 來場粉色系的浪漫約會
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