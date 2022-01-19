台積電續弱、早盤跌逾1% 台股一度跌170點後跌幅縮小
市場擔憂聯準會可能在3月升息幅度擴大，美債殖利率飆漲，美股四大指數昨（18）日皆收黑，台北股市今（19）日開盤沒多久，一度跌約170點，來到18209點，但隨後跌幅迅速收斂，回到18310點以上，僅跌60點多。權值股台積電一早跌逾1%，但之後跌幅縮小，早盤跌5元，跌幅0.7%，來到657元。
記者許家禎/台北報導
2022-01-19 09:30:23
美股道瓊指數18日下跌543.34點，或1.51%，收35,368.47點；那斯達克指數下跌386.86點，或2.6%，收14,506.9點；標普500指數下跌85.74點，或1.84%，收4,577.11點；費城半導體指數下跌173.4點，或4.44%，收3,727.2點。
台北股市今日開盤跌103.46點，加權股價指數以18275.18點開出，之後一度跌170點，來到18209點，展開保衛18200點，但隨後跌幅迅速縮小，指數拉回到18310點之上。而台積電早盤一度跌1%以上，來到651元，但之後跌幅縮小，早盤約跌5元，跌幅0.7%，來到657元左右。
其他電子股，如聯發科早盤來到盤下，聯電也跌約1%，來到63.2元。國巨、世界先進、力積電、日月光跌逾1%。鴻海、英業達、緯創、和碩相對強勢來到盤上。