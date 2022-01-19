虎牙逆長竟差點失明！三總創全球首例從病患「眼眶」拔牙
一位住在澎湖的23歲的許姓女子，因為吃東西的時候覺得牙齒鬆軟無力，因此到醫院求診，經過影像檢查後，竟發現她左眼球下方竟然藏了一顆「埋伏齒」，如果這顆牙齒繼續萌發的話，將可能頂到眼球造成視力嚴重受損，幸好及時轉診到三軍總醫院。收治這名病患的三軍總醫院口腔顎面外科醫師李曉屏表示，這個個案是全球首例，虎牙距離眼球其實只剩下2、3毫米，再晚一點點接受治療後果不堪設想，醫療團隊後來從「眼眶」內幫她把這2、3公分大的虎牙拔除，解決了病患的困擾與危險。
記者劉雅文/綜合報導
2022-01-19 11:39:14
這名女子表示，自己從青少年時期牙齒就有狀況，不僅下顎門牙變形，講話還會不自覺的流口水，造成生活上很大的困擾。經過了解後才知道有家族性的骨纖維發育不良疾病，她也有些中、下顏面處逐漸膨大、鼻塞症狀，於是趕緊求醫。
三軍總醫院口腔顎面外科醫師李曉屏表示，這個個案是全球首例，影像檢查發現她上、下顎骨骨纖維性發育不良的病變，患者的右側上顎虎牙，已經被推擠到鼻竇腔內，左側上顎虎牙移位5公分到眼球下方，於是經醫師評估後，先經左側眼球下，將上顎虎牙拔除，拔除後為了避免眼球塌陷，還使用了自體腸骨移植，以及鈦金屬骨板重建，讓她視力不受到影響，另外，右側上顎竇內的虎牙也被拔除。
李曉屏醫師提到，這名個案手術時，虎牙距離眼球其實只剩下2、3毫米，再晚一點點接受治療後果不堪設想，可能會造成視神經損傷，嚴重的話會有失明的可能。而造成埋伏齒，也就是牙齒沒長出來的原因有很多種，牙胚的位置錯位異常，距離萌出點過遠，或是牙齒萌出障礙，例如乳牙滯留或過早喪失等等，少數的顎骨的腫瘤或骨纖維性發育不良，則是可能會造成牙齒位移、顏面畸形、或五官的感覺功能損傷。
醫師強調，骨纖維不良疾病沒有確切的病因，但是多來自於家族性病史，因此呼籲民眾還是定期要做全口的X光片檢查，完整的口腔檢查來確認牙齒是否有缺牙、嚴重蛀牙問題，一般來說6歲、12歲都建議至少要做一次，來幫助醫師觀察長牙情形是否正常，以免延誤治療，產生一系列的健康隱憂。