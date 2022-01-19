橘子嘉年華明開跑！橘子支付祭12%回饋 網推省錢加油法
全台最大線上展會「2022橘子嘉年華春節版」開跑在即，明（20）日起除了一連四天每晚8點在線上接棒精彩直播，更首度推出全新玩法「豆陣來bean果」，讓玩家蒐集bean果豆玩賓果，拼連線抽汽車、4.3億元虛寶，娛樂性十足。beanfun!橘子支付也以高回饋響應，即日起在4大超商、台灣中油享12%回饋，連加油都能賺零用金，立刻收到網友關注，還有人分享超精算「加油省錢攻略」，如何把全家人的機車都加滿。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-19 14:38:01
「橘子嘉年華」自2020年首度舉辦以來，今年邁入第5屆，去年夏季版創下最高同時破2萬人在線，明（20）日登場的「2022橘子嘉年華春節版」同樣備受矚目，線上一連四天直播鎖定遊戲、音樂、料理三大主軸，每晚集結玩家同樂。並推出「豆陣來bean果」新玩法，共有19種卡面可選，包括好bean友、新楓之谷、天堂M、跑跑卡丁車等，每種卡面都有專屬獎勵。
玩家每天可免費蒐集不同號碼的bean果豆，完成連線就能兌換卡片獎勵，達3連線還能抽ŠKODA汽車、eReady台鈴電動機車、Apple系列產品等大獎，實體獎品價值總計超過千萬元。除了每天到活動頁免費領豆，beanfun!橘子支付也響應「橘子嘉年華」活動，即日起至1月23日，使用橘子支付到全通路消費，不限金額都能多領1個豆寶箱，並加碼指定消費回饋12%同樂。
即日起至1月24日使用橘子支付至4大超商及台灣中油消費，都能享有12%加碼回饋。4大超商皆是單筆金額滿168元，享12%零用金回饋，最高回饋均是150元。換算下來，累積消費1250元最划算，可換到最高上限150元零用金。不過4大超商均有總回饋限制，想賺好康動作要快。
此外，活動期間使用橘子支付至有閑電商消費，累積金額滿2500元回饋250元零用金，每帳戶不限回饋次數，預計總回饋30萬元。而最受通勤族關注的台灣中油消費回饋，單筆消費滿68元就回饋12%，如果以機車加油一次平均150來算，現賺18元。每帳戶最高回饋100元，活動預計總回饋25萬元。精打細算的網友也分享加好加滿的省錢攻略：「以1台機車加150元，150×12%=18，共可以加5台（90元），剩下10元回饋可以再加80元的汽油。」