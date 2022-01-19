2022百貨新春福袋懶人包！2台百萬名車、82萬名床帶回家

我是廣告 請繼續往下閱讀
各店預購時間：
1/18(二)上午10點：台北信義新天地
1/19(三)上午10點：台北南西店／台北站前店／台北天母店
1/20(四)上午10點：桃園站前店／桃園大有店／台中中港店／嘉義垂楊店
1/21(五)上午10點：台南中山店／台南新天地／高雄三多店／高雄左營店
售價：限新光三越APP扣skm points 50點＋新光三越skm pay行動支付1000元（全台限量，每會員ID限購買乙份）
取貨：2/1(二)大年初一（各分店領取時間依店內公告為準）
大獎：VOLVO XC40 T3名車（價值160萬）、festaria TOKYO GIA一克拉鉑金鑽石戒指（價值48萬元）、bgreen BR2運動養生椅（價值18.9元）
網頁：https://reurl.cc/QjLq1O
【遠東SOGO百貨】福虎生風 袋好運
預購：各管各樓層販售
售價：500元～2688元
大獎：stress Mayfair office人體工學辦公椅（價值14.4萬元）、周大福虎鑽連年純金擺件（約價36,500元）、JOHNSON健身魔鏡IMR-05Relax輕適版（市價53,800元）
網頁：請洽各分店官網
【微風百貨】虎年報喜 新春開運福袋
預購：1/20(四) 9:00～1/26(三)22:00
售價：限使用微風錢包Breeze Pay線上享樂券預購1000元（每袋福袋價值3,000元，活動期間每人每會員限購乙份）
取貨：2/1(二)大年初一 10:30～13:00 微風信義B3F贈獎處。
大獎：鍾愛一生名床 德國原裝進口電動床＋德國原裝極冷膠床墊（價值82萬元）、高雄洲際酒店高級大床港灣海景房 住宿券含兩客早餐（價值26,540元）
加碼：2/1(二)大年初一 13:00前完成福袋兌領後，可享有「VOLVO XC40 T3 Momentum（2021年式，價值159.9萬元）活動抽獎資格。於2/1(二)大年初一 18:00 開獎，並公告於微風信義臉書粉絲專頁。
網頁：https://reurl.cc/Kpb1kq
【遠東百貨】福虎生豐好運福袋
預購：最快1/13開始預購
售價：200元～2,000元
取貨：2/1(二)大年初一
大獎：16.8萬元商品券、Bgreen舒眠椅（價值13.9萬元）
網頁：請洽各分店官網
【環球購物中心】福虎生豐好運福袋
預購：最快1/13開始預購
售價：100元～2022元
取貨：2/1(二)大年初一
大獎：OSIM 4手天王按摩椅（價值18.8萬元）
網頁：請洽各分店官網