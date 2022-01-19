COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

2022百貨新春福袋懶人包！2台百萬名車、82萬名床帶回家

▲全台2022百貨新春福袋大獎揭曉！160萬名車尬82萬床，還有一克拉鑽石和德國電動床，開賣時間與資訊總整理一次看。（圖／新光三越提供）
▲全台2022百貨新春福袋大獎揭曉！160萬名車尬82萬床，還有一克拉鑽石和德國電動床，開賣時間與資訊總整理一次看。（圖／新光三越提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-01-19 16:29:41

全台百貨虎年新春福袋總整理懶人包來囉！統整今年最大獎新光三越有VOLVO XC40 T3名車（價值160萬）及festaria TOKYO GIA一克拉鉑金鑽石戒指（價值48萬元），遠東SOGO有stress Mayfair office人體工學辦公椅（價值14.4萬元），微風有VOLVO XC40 TC Momentum名車（價值159萬元）及德國電動床（價值82萬元），遠百除了16.8萬元商品券還有Bgreen舒眠椅（價值13.9萬元），中和環球則推出OSIM 4手天王按摩椅（價值18.8萬元），開賣時間與內容總整理一次看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台北信義新天地福袋將抽出VOLVO XC40 T3車款。（圖／新光三越提供）
▲台北信義新天地福袋將抽出VOLVO XC40 T3車款，價值160萬。（圖／新光三越提供）
▲福袋可抽鍾愛一生名床，德國原裝進口電動床+德國原裝極冷膠床墊，價值820,000元。（圖／微風百貨提供）
▲微風福袋可抽鍾愛一生名床，德國原裝進口電動床+德國原裝極冷膠床墊，價值820,000元。（圖／微風百貨提供）
新光三越】2022好運攏虎你　新春福袋

各店預購時間：
1/18(二)上午10點：台北信義新天地
1/19(三)上午10點：台北南西店／台北站前店／台北天母店
1/20(四)上午10點：桃園站前店／桃園大有店／台中中港店／嘉義垂楊店
1/21(五)上午10點：台南中山店／台南新天地／高雄三多店／高雄左營店

售價：限新光三越APP扣skm points 50點＋新光三越skm pay行動支付1000元（全台限量，每會員ID限購買乙份）
取貨：2/1(二)大年初一（各分店領取時間依店內公告為準）
大獎：VOLVO XC40 T3名車（價值160萬）、festaria TOKYO GIA一克拉鉑金鑽石戒指（價值48萬元）、bgreen BR2運動養生椅（價值18.9元）
網頁：https://reurl.cc/QjLq1O

遠東SOGO百貨】福虎生風　袋好運

預購：各管各樓層販售
售價：500元～2688元
大獎：stress Mayfair office人體工學辦公椅（價值14.4萬元）、周大福虎鑽連年純金擺件（約價36,500元）、JOHNSON健身魔鏡IMR-05Relax輕適版（市價53,800元）
網頁：請洽各分店官網

微風百貨】虎年報喜　新春開運福袋

預購：1/20(四) 9:00～1/26(三)22:00
售價：限使用微風錢包Breeze Pay線上享樂券預購1000元（每袋福袋價值3,000元，活動期間每人每會員限購乙份）
取貨：2/1(二)大年初一 10:30～13:00 微風信義B3F贈獎處。
大獎：鍾愛一生名床 德國原裝進口電動床＋德國原裝極冷膠床墊（價值82萬元）、高雄洲際酒店高級大床港灣海景房 住宿券含兩客早餐（價值26,540元）
加碼：2/1(二)大年初一 13:00前完成福袋兌領後，可享有「VOLVO XC40 T3 Momentum（2021年式，價值159.9萬元）活動抽獎資格。於2/1(二)大年初一 18:00 開獎，並公告於微風信義臉書粉絲專頁。
網頁：https://reurl.cc/Kpb1kq

遠東百貨】福虎生豐好運福袋

預購：最快1/13開始預購
售價：200元～2,000元
取貨：2/1(二)大年初一
大獎：16.8萬元商品券、Bgreen舒眠椅（價值13.9萬元）
網頁：請洽各分店官網

環球購物中心】福虎生豐好運福袋

預購：最快1/13開始預購
售價：100元～2022元
取貨：2/1(二)大年初一
大獎：OSIM 4手天王按摩椅（價值18.8萬元）
網頁：請洽各分店官網

▲SOGO福袋抽stress Mayfair office人體工學辦公椅，價值14.4萬元。（圖／SOGO百貨提供）
▲SOGO福袋抽stress Mayfair office人體工學辦公椅，價值14.4萬元。（圖／SOGO百貨提供）
▲台中中港店福袋將抽出festaria TOKYO GIA一克拉鉑金鑽石戒指，價值480,000元。（圖／新光三越提供）
▲新光三越台中中港店福袋將抽出festaria TOKYO GIA一克拉鉑金鑽石戒指，價值480,000元。（圖／新光三越提供）
▲遠百新春福袋，最大獎抽168,000元遠百商品券。（圖／遠百提供）
▲遠百新春福袋，最大獎抽168,000元遠百商品券。（圖／遠百提供）
▲中和環球福袋最大獎是價值188,800元的OSIM 4手天王按摩椅。（圖／翻攝自OSIM官網）
▲中和環球福袋最大獎是價值188,800元的OSIM 4手天王按摩椅。（圖／翻攝自OSIM官網）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀