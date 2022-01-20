特赦組織示警：勿讓北京冬奧成中國體育洗白機會

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國際特赦組織並認為，中國現在的情況比北京2008年舉辦夏季奧運會時更糟。
特赦組織的中國問題研究員阿卡德（Alkan Akad）表示：「絕不能讓北京冬奧成為中國當局體育洗白（sportswashing）的機會，國際社會絕不能共謀進行政治宣傳活動。」
「世界必須記取2008年北京奧運的教訓，當時中國政府承諾改善人權，卻從未實現。」
「在2022北京冬奧實施的嚴格限制下，國際奧林匹克委員會（IOC）必須更努力履行承諾，保護運動員發表意見的權利—最重要的是確保（國際奧會）不會共謀採取任何侵犯運動員權利的行徑。」
美國基於中國人權問題，已宣布將不派官員參加2月4日登場的北京冬奧，澳洲、加拿大和英國也跟進外交抵制。不過，這些國家的運動員仍將出賽。
特赦組織英國執行長戴希穆克（Sacha Deshmukh）表示，英國上個月宣布外交抵制北京冬奧之舉，必須是對中國加大施壓的開始，而非終點。
戴希穆克說：「中國希望藉體育洗白，盡一切努力來對抗這一舉動至關重要。」
特赦組織並批評國際奧會對中國網球女將彭帥事件的處理方式。
自從彭帥在社群媒體上聲稱遭前中國副總理張高麗性侵，並從公眾視線消失後，她的人身安全備受各界關切。
國際奧會受到各界施壓後，發揮影響力針對彭帥事件與中國當局交涉，國際奧會後與彭帥進行視訊通話，並指出這表明彭帥安全無恙。
然而，阿卡德表示，國際奧會「沒有證實她（彭帥）的言論自由、行動自由和隱私權是否受到任何限制」。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110119