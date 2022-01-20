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陳秉暉醫師回應，「氣膠」恐怕是病毒傳播的途徑之一，意思是指空氣當中的懸浮微粒也會包含病毒株，一般口罩也不見得能夠抵擋，遑論是天氣冷、密閉門窗的擁擠空間當中同時用餐的民眾。
Omicron變異株 恐更易透過氣膠傳播
目前國際上對前一波大規模感染的Delta變異株研究較透徹，包含澳洲、愛爾蘭、歐盟等多個國家的密切接觸定義，都包含了同處於密閉空間中的氣膠傳播，或特別強調飛機等密閉空間中的傳播；對於Omicron變異株的研究較少，但學者分析其變異特性，確實懷疑其具有更高的病毒量與傳染力，並導致病毒更容易透過氣膠傳播。
不應究責個人 應仔細分析環境
為了防止COVID病毒透過氣膠傳播，WHO早已制定了相關指引，對於收容確診患者的病房、集中檢疫所都有通風排氣的標準，包含室內吹送的風向、每分鐘排出多少體積的空氣、排出的空氣應該如何消毒，都有明確的規範。
陳秉暉醫師說，有的醫院沒有那麼多負壓隔離病房，開設的專責病房裝電風扇向外吹，製造「微負壓」就以為安全，其實不見得。
而近期最近不斷傳出專責病房護理師、CDC防疫人員也確診的消息，陳秉暉認為不應只究責個人，應仔細分析環境如何更加安全。
避免氣膠傳播 制定台灣版本通風排氣操作性指引
台北市醫師職業工會提醒，官方應制定台灣版本的通風排氣操作性指引，因為不論是醫院的病房或是無症狀感染者的集中檢疫所，都有相當多的醫護及工作人員來回穿梭，建立好的通風排氣系統才能夠避免社區傳播。
另外，工會也提醒，室內場所可以從控制人流量、減少停留時間與通風設備做起，才有機會進一步避免氣膠傳播，防止病毒擴散再次造成經濟重大損失。
資料來源：健康醫療網 Omicron一般口罩也難擋？ 防感染「1關鍵」要做到
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