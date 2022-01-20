川普訴請保留國會暴動案紀錄　遭最高法院駁回

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國有線電視新聞網（CNN）提到，法院此令也代表超過700份文件將移交國會，有望闡明去年1月6日國會暴動事件的來龍去脈。當時數以百計支持川普的示威者闖入國會大廈，企圖阻止國會認證2020年總統選舉結果。
最高法院9位大法官僅保守派大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）公開表明不同意這項裁定結果。
川普先前要求保留相關紀錄，避免呈交給民主黨掌控的聯邦眾議院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（Jan. 6th Select Committee）。
哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）3名法官組成的合議庭去年12月9日表示，民主黨籍總統拜登決定將這些資料呈交國會，「川普未向本庭提供任何依據以推翻拜登總統的判斷」。川普隨後訴請最高法院出面阻止，但最高法院今天駁回。
最高法院的簡短命令指出，前任總統是否可以行使行政特權的重大議題無須回答即可解決此案。
這項未署名的法令說：「因為上訴法院的結論是川普即使是現任總統，他的主張也不成立，他身為前總統的身分必然不影響法院裁定。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110120