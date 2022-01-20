日職／新庄剛志找8位客座教練 最大咖是牛郎之王羅蘭
日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士「Big Boss」新庄剛志上任以來話題不斷。根據日媒《sponichi》報導，新庄剛志預計在沖繩春訓期間為火腿隊找來8位含非棒球領域的客座教練，日媒披露其中一位是「牛郎之王」羅蘭。
記者黃泓哲/綜合報導
2022-01-20 09:58:17
新庄剛志19日接受日本媒體採訪時就透露，會找8名客座教練加入火腿隊在沖繩的春訓內，當時雖然他表示由於對方的行程等事項還在敲定中，因此不能公布人選，不過《sponichi》報導指出，人選就包括「牛郎之王」羅蘭、知名前田徑選手、藝人「百獸之王」武井壮。
其中最受矚目的莫過於「牛郎之王」羅蘭，日前新庄剛志曾在羅蘭的youtobe節目中表示要改變職棒、將火腿變成帥氣的球隊等等，如今邀請羅蘭來當王柏融等球員的客座教練，會擦出怎樣的火花令人期待。
此外特別的是知名前田徑選手武井壮，過去曾來台擔任過中信鯨的客座教練，此次將會帶給球員什麼新想法、技術，同樣值得期待。
報導也指出，前阪神虎赤星憲広、前廣島鯉魚前田智徳、前阪神虎藤川球兒，以及火腿OB岩本勉、森本稀哲都是客座教練的候補人選。