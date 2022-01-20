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非洲豬瘟陽性率高達16.6％！邱臣遠批農委會宣傳不彰

▲今（20）日民眾黨立委邱臣遠批農委會宣傳效果不彰，邊境檢出非洲豬瘟包裹數目不減反增。（圖／記者許若茵攝，2022.1.20）
▲今（20）日民眾黨立委邱臣遠批農委會宣傳效果不彰，邊境檢出非洲豬瘟包裹數目不減反增。（圖／記者許若茵攝，2022.1.20）

記者許若茵／台北報導

2022-01-20 10:11:37

今（20）日民眾黨立委邱臣遠召開記者會，指出農委會每年花費上千萬宣傳經費防堵非洲豬瘟，但近年來邊境郵包檢出非洲豬瘟數量卻越來越多，在年初9天陽性率就高達16.6%，痛批宣傳效果不彰，應轉為針對新住民、移工、跨境平台業者等族群聚焦宣傳，並加強中央與地方間的聯繫，才能守護台灣豬業。

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邱臣遠表示，行政院長蘇貞昌就職滿三年，國內除疫情延燒，還有非洲豬瘟也應關注。他提到，蘇上任後第一個政績就是到機場防堵非洲豬瘟，2020年6月口蹄疫拔針時，蘇還自栩為台灣豬的守護神，當時更承諾協助豬農出口，與伊比利豬、松阪豬並肩，但三年來非洲豬瘟卻不減反增，甚至邊境許多貨品夾帶豬肉製品，恐造成防疫破口。 

邱臣遠指出，根據農委會防檢局統計，去年從郵包中查獲的豬肉製品統計件數高達763件，相較109年查獲的422件、108年494件多出1.5至1.8倍，進一步分析，以非洲豬瘟陽性比例，在109年中就有421件檢出非洲豬瘟病毒核酸，44件為陽性，比例約為10%，去年則檢出388件，35件陽性，陽性率約為9%。值得注意的是，從今年1月1日截至1月9日，9天內就檢出30件豬瘟病毒核酸，且其中有5件為陽性，比例高達16.6%。

邱臣遠認為，旅客攜帶肉製品入境情況雖然因為疫情降低，但從境外郵寄肉製品來台的情況卻比往年更多，且在全球非洲豬瘟延燒、快遞郵包寄送肉製品回台數量又暴增的情況下，「台灣被豬瘟入侵的風險可謂與日俱增」。

「沒打到點上！」邱臣遠強調，農委會花在非洲豬瘟的行銷經費分別為108年7530萬、109年的4780.2萬、110年約8000萬元，而今年則編列預算5562萬元，但效果卻不彰，包裹數量仍年年攀升，且非洲豬瘟爆發至今已過3年半，還面臨新冠疫情，多數民眾無法出國，政府應從原先張貼海報、相關網站宣傳，轉為針對新住民、跨境平台業者及養豬業者等族群做重點宣傳，才能讓經費更有效運用。

邱臣遠也批評，農委會在「非洲豬瘟」的相關網站設置上狀況連連，例如家畜衛生試驗所網站的「我國超前部署準備情形」頁面中，最新資訊仍停在108年，另防檢局非洲豬瘟專區的「各地方縣市防疫資訊揭露情形」僅列出8縣市，且不是久未更新就是連結失效，甚至還有資訊錯誤，質疑中央與地方在防範豬瘟未能有效連結，更批這是敷衍式、便宜行事的政策宣傳。

邱臣遠呼籲，台灣和日本是亞洲少數未成為非洲豬瘟疫區的國家，農曆春節將至，政府除了要加強境外包裹及旅客行李檢查外，也要注意國內違法廚餘養豬的查緝，並針對外籍移工及新住民做聚焦宣導，同時與地方縣市政府做好聯繫互助，避免產生防疫破口，威脅豬隻產業。

日前非洲豬瘟中央災害應變中心指出，泰國正式宣布發現非洲豬瘟病毒，即日起自泰國入境旅客違規攜帶豬肉製品，初犯罰款20萬元，再犯重罰100萬元，外來人口如果不能當場繳清罰款，會拒絕入境並直接遣返。

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