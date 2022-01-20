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台北中山醫院婦產科主任鍾國騰醫師說明，婦女因歷經生產、停經及老化，或曾切除子宮等因素，容易造成骨盆及尿道肌肉鬆弛，常見泌尿道症狀包括頻尿、急尿、夜尿及尿失禁等。其中尿失禁分為「急迫性尿失禁」、「應力性尿失禁」及「混合性尿失禁」三種，急迫性尿失禁的患者在短時間內有強烈尿意而產生漏尿；應力性尿失禁則是在負壓增加，如運動、咳嗽、打噴嚏或大笑時，不由自主地漏尿，若綜合以上兩種稱為混合性尿失禁。
尿失禁治療方式百百種 術前完整評估是首重
針對尿失禁的治療方式，鍾國騰醫師建議患者應先進行完整的專業評估，包括內診、確認患者是否曾經切除子宮和進行尿路動力學檢查，在確認尿失禁的類型及嚴重程度後，再來安排合適的治療方式。針對輕度尿失禁患者，可進行凱格爾運動訓練骨盆底肌肉收縮，若效果不佳，目前有非手術的治療方式，如透過骨盆電刺激陰道肌群，以幫助陰道收縮；或採用陰道雷射熱效應，強化陰道壁的結構；若患者尿失禁情況嚴重，則可採用尿道中段懸吊手術，將無張力的懸吊帶，懸在尿道中段，風險低且效果顯著。
鍾醫師補充，其他治療方式還包括藥物治療或施打膀胱肉毒桿菌，但患者究竟該如何選擇，事前評估是很重要的關鍵，即便都是尿失禁，但不同的類型、嚴重程度及患者身體狀況，也會有不同的治療方式。
醫籲患者主動求診 揮別尿失禁展開新人生
鍾國騰醫師呼籲，要預防尿失禁除了不抽煙外，也應避免食用過量咖啡、氣泡水、辛辣、油炸或柑橘類食物，懷孕時應將體重增加控制在10~12公斤，以減少對骨盆底肌肉的壓力。尿失禁雖然不是大問題，但嚴重時不僅會影響患者日常生活、引發濕疹及皮膚炎，甚至產生心理情緒問題，患者應及早就醫治療，才能展開屬於自己的精彩人生！
資料來源：健康醫療網 春遊尿意頻頻 別讓「尿失禁」影響遊興！
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