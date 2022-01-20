破9成勞工想賺春節外快　虎年紅包財上看1388億元

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春節想賺外快的主要原因，在可複選狀況下，其中有60.2%表示，是因為「年關到，擔心缺錢」；有49.4%則透露，「覺得春節期間，工資會比較高」；也有40.6%「牛年沒加薪，想補貼所得」；以及36.9%「擔心年終獎金、分紅不如預期，想靠兼差彌補」；或者有24.2%指出，「擔心公司年後裁員或倒閉，提前賺點外快」。
對於搶賺外快的方法：其中有82.3%選擇「短期打工」；有47.5%選擇「外包接案」；以及40.1%選擇「經營網拍」；卻也有約三分之一(33.5%)的人，其實想要「擺地攤」。若是想要打工的，在可複選狀況下，主要會尋找「大賣場銷售人員」(34.2%)、「觀光景點服務人員」(32.9%)、「年貨大街銷售人員」(27.7%)，以及「遊樂園服務人員」(26.1%)、「餐廳服務人員」(24.8%)。
但不論勞工選擇上述何種方法，平均希望能賺進的外快達15,460元，若以「官方經常性薪資」43,138元估算，透過年節兼差方式，大概能替自己「變相加薪」35.8%，同時再以有意願的897.9萬人來估算，預估這一大包的「虎年紅包財」，大約高達1388億元，而勞工朋友平均會投入54.7小時，假如以15,460元換算，大概每個小時的薪資報酬，需要達到283元。
Yes123求職網發言人楊宗斌認為，連續兩年受疫情影響，勞工可能對今年企業加薪這件事，已經感到絕望，而且還要擔心過年期間的開銷，所幸臨時性的年節工作增加，搭配時薪提高等誘因，不少人寧可犧牲與親友團圓時間，選擇兼差打工，拚點錢補貼家用。
楊宗斌也指出，其實「農曆除夕至大年初三為國定假日，企業應給勞工休假，若要求員工上班，應加倍發工資，或取得員工同意調移放假。此外，若適逢勞資雙方約定的休假日或例假日，應給予補休。若為「時薪制」勞工，一旦碰上這四天，時薪就要變成336元，同時資方「不能變相」主張，已經以加發紅包取代工資補償。