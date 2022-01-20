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日職／陽岱鋼困境　讓日媒想起曾旅台飆速的日本強投

▲陽岱鋼。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.11.21）
▲陽岱鋼。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.11.21）

記者黃泓哲/綜合報導

2022-01-20 14:09:50

前日本職棒（NPB）台灣好手陽岱鋼目前尚未決定新球季落腳哪隊。日媒《Daily》20日報導指出，看到陽岱鋼從巨人離隊後的身影，想到曾經旅台的棒球浪人前田勝宏。

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陽岱鋼2016年行使FA資格風光加盟巨人，但在巨人隊受到傷勢、低潮影響苦無穩定出賽機會繳出過往優異表現，2021年球季甚至僅獲得7場一軍出賽，季後離開巨人隊，目前還未決定新球季東家，先返台自主訓練與休息。

日媒報導中說，35歲的陽岱鋼因高中就赴日打球並透過日職選秀開啟職棒生涯，因此若想回台打中職仍須參與中職選秀，如今離開巨人隊，下一步怎麼走台、日兩國都在等待消息。

而陽岱鋼的狀況讓日媒《Daily》記者今野良彦想到1995年被西武隊戰力外，卻逆勢挑戰大聯盟的投手前田勝宏。

今野良彦指出，當時前田勝宏是1992年選秀第二輪選進的選手，當時被稱為夢幻的「100英里投手」，但在西武獅3年僅獲得25場出賽機會，留下0勝2敗、防禦率4.89的成績。

當時前田勝宏欲離隊挑戰大聯盟，但是當時FA制度並不完善，前田勝宏想挑戰大聯盟必須獲得西武獅點頭，問題是西武獅仍視前田勝宏為戰力，不願意放手。

今野良彦回憶，當時除了電話採訪追蹤此事外，也居中牽線幫助前田勝宏聯繫美、日兩端的人士，最終讓西武獅老闆堤義明點頭同意，前田勝宏成功加盟洋基，雖然在小聯盟5年中沒有獲得升上大聯盟的機會，但卻成為一段有趣的故事。

最後前田勝宏成為棒球浪人到台灣、義大利、中國打過球，最終回到日本獨聯後高掛球鞋，其中前田勝宏2002年效力興農牛時，最為人津津樂道的是和當時效力中信鯨、現開南大學棒球隊總教練郭李建夫同場飆球速的畫面，至今仍是許多球迷的美好回憶。

今野良彦表示，陽岱鋼在日職有1164支安打、4座金手套實績，只要到適當的環境絕對可以再度綻放光芒。

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