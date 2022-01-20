日職／陽岱鋼困境　讓日媒想起曾旅台飆速的日本強投

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日媒報導中說，35歲的陽岱鋼因高中就赴日打球並透過日職選秀開啟職棒生涯，因此若想回台打中職仍須參與中職選秀，如今離開巨人隊，下一步怎麼走台、日兩國都在等待消息。
而陽岱鋼的狀況讓日媒《Daily》記者今野良彦想到1995年被西武隊戰力外，卻逆勢挑戰大聯盟的投手前田勝宏。
今野良彦指出，當時前田勝宏是1992年選秀第二輪選進的選手，當時被稱為夢幻的「100英里投手」，但在西武獅3年僅獲得25場出賽機會，留下0勝2敗、防禦率4.89的成績。
當時前田勝宏欲離隊挑戰大聯盟，但是當時FA制度並不完善，前田勝宏想挑戰大聯盟必須獲得西武獅點頭，問題是西武獅仍視前田勝宏為戰力，不願意放手。
今野良彦回憶，當時除了電話採訪追蹤此事外，也居中牽線幫助前田勝宏聯繫美、日兩端的人士，最終讓西武獅老闆堤義明點頭同意，前田勝宏成功加盟洋基，雖然在小聯盟5年中沒有獲得升上大聯盟的機會，但卻成為一段有趣的故事。
最後前田勝宏成為棒球浪人到台灣、義大利、中國打過球，最終回到日本獨聯後高掛球鞋，其中前田勝宏2002年效力興農牛時，最為人津津樂道的是和當時效力中信鯨、現開南大學棒球隊總教練郭李建夫同場飆球速的畫面，至今仍是許多球迷的美好回憶。
今野良彦表示，陽岱鋼在日職有1164支安打、4座金手套實績，只要到適當的環境絕對可以再度綻放光芒。