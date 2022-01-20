新人「休假自主加班」巴結主管！同事全被拖下水：超賭爛
不少上班族剛到新環境工作，都會特別努力，希望能獲得升職加薪的機會。不過就有位網友目睹新人為了巴結主管，特別「休假加班」，結果害慘其他同事，詳細經過隨即引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 17:34:45
原PO在論壇《Dcard》上發文提到「上個月公司來了一位完美先生，他會下班後自主加班把主管要他寫的報告寫完，並且當天交出去，明明隔一週才要交的...結果主管開會時，就會拿他來洗臉其他人」。
更扯的是，這位新人還會在休假時，打給主管問說有沒有需要幫忙，甚至自願幫其他部門高層打理小孩的雜事，後續卻丟給其他同事處理。
上述的行為也讓整個辦公室同仁相當賭爛，原PO也搖頭感慨「所以職場上要這樣才有辦法升官發達嗎？重點是這個職位基本上沒什麼升官空間阿」。
不少網友看完後也紛紛回應「以前我剛入職場也這樣，然後就被一群學長叫去頂樓了」、「靜靜看著他裝就好，他自己擔的事物就別理他」、「這種人其實有好有壞，升官一定有他的份阿，因為『巴結』」、「我會跟他說，你感覺能力很好欸，可以幫我這個忙嗎？然後自然的把手上的東西給他弄」。（編輯：潘毅）