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捐血賺好康！這5天免費送義大門票　六福村屬虎整年半價

▲在1月24日到1月28日這五天期間，民眾只要在台南、高雄、屏東等指定捐血站捐血250cc，就會送出1張價值299元樂園星光票，捐血500cc就送2張。（圖／業者提供）。(圖／NOWnews資料照片)
▲在1月24日到1月28日這五天期間，民眾只要在台南、高雄、屏東等指定捐血站捐血250cc，就會送出1張價值299元樂園星光票，捐血500cc就送2張。（圖／業者提供）。(圖／NOWnews資料照片)

記者劉雅文／台北報導

2022-01-20 18:01:59

農曆新年九天長假就要來了，還沒想好要去哪裡玩嗎？不過出去玩之前，最好先捐血救人，做好事肯定能旺整年！義大遊樂世界與台灣血液基金會合作，只要民眾在指定的南部捐血站挽袖捐血，就能獲得免費的義大世界樂園星光票，可以在每週六下午4點半入場暢玩所有遊樂設施。另外，為了迎接2022年金虎年，許多遊樂園業者也開始推出虎年好康，六福村祭出凡是生肖屬虎的民眾，直接全年半價優惠。

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義大世界表示，在1月24日到1月28日這五天期間，民眾只要在台南、高雄、屏東等指定捐血站捐血250cc，就會送出1張價值299元樂園星光票，捐血500cc就送2張，可以在每週六下午4點半入場，另外，農曆春節期間初一至初五，則是祭出生肖屬虎只要199元，雙人同行優惠888元的活動，初二至初四期間，樂園更延長營業時間到晚間7點。

▲義大遊樂世界推出新春優惠活動。（圖／翻攝自義大遊樂世界FB）
▲義大遊樂世界推出新春優惠活動。（圖／翻攝自義大遊樂世界FB）
六福村主題遊樂園也推出慶祝虎年活動，即日起到12月31日一整年，凡是生肖屬虎的民眾或當日壽星，現場購票即享半價優惠(原價999元)，另外，除了虎年及壽星優惠之外，因應消防節及藥師節，符合相關職業資格者，1月31日前皆可享現場購票優惠價390元(原價999元)。

▲六福村表示，凡是生肖屬虎的民眾，直接全年半價優惠入園。（圖／業者提供）
▲六福村表示，凡是生肖屬虎的民眾，直接全年半價優惠入園。（圖／業者提供）

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