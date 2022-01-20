企業主繃緊神經！4成5企業尾牙受Omnicron影響

國內本土疫情持續延燒，從1月3日出現第一例確診本土案例之後，至今已累積超過百例。適逢歲末年終尾牙旺季，包括廣達、仁寶等知名企業已宣布不辦實體尾牙。104職場力發起「您尾牙了嗎？」網路調查，共計476名讀者回填自家公司尾牙情況。
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調查顯示，6.7%的企業已經舉辦，21.6%照常舉辦，兩項合計共28.4%的企業不受影響，17.6%採替代方案，例如改線上、或改發餐費餐券，16%直接取消，11.8%確定暫停延期，三項合計共45.4%的企業尾牙受到影響。另有13%的企業還在觀望，7.4%若政府公告禁止，就會停辦，兩項合計20.8%的企業還沒決定。也有5.3%本來就沒有尾牙、0.2%舉辦春酒。
企業地區，越往北越接近疫情熱區，受影響的比例越高，50.3%的北部企業尾牙受到影響，高於中、南部，同為33.3%。 規模愈大的公司因員工人數越多、群聚風險越高，尾牙受影響的比例也越高！500人以上大企業，69.4%的比例受到影響，其中，62.8%的企業有改採替代方案。規模越大的公司應變能力更佳，人力資源更充沛，更能即時採取對策。
而根據104人資學院近日出版最新年度的《2021~2022台灣地區薪資福利調查報告》，有尾牙的企業，平均補助每名員工3,650元，其中，排名前四分之一的企業平均補助4,000元，排名後四分之一 的企業平均補助1,000元，高低落差達3,000元。
展望春節福利，依照2021年經驗，47%企業會提供，當中有6%企業依月薪倍數平均發0.97個月，33%給付定額禮金平均1,501元，8%則提供禮品，換算價值平均1,123元。