北韓檢討廢除「互信措施」　青瓦台準備情勢惡化對策

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目前正出訪埃及的南韓總統文在寅在接受當地媒體訪問時，對兩韓關係僅表示「以現在狀況看來，構築和平並不容易」，並重申會在任內持續為促進朝鮮半島和平努力，但未提及北韓近期行動。
北韓今年以來已4度進行飛彈試射，北韓中央通信社（KCNA）今天更報導，勞動黨召開的第8屆中央委員會第6次政治局會議中，決定重新檢視與美國建立的互信措施，重新開始進行核試驗及洲際彈道飛彈試射等，未來武力示威強度可能再提高。
北韓在2018年4月的勞動黨第7屆中央委員會第3次全體會議中宣布廢除北部核試驗場，全面停止核試驗及試射洲際彈道飛彈，並將此稱作「預防性善意措施」，藉以要求美方相應地放寬制裁等，但至今未能如願。
南韓梨花女子大學北韓學系教授朴元坤（譯音）接受媒體訪問時分析，北韓可能希望藉由暗示政策方向，對美國拜登政府施加壓力。
不過，由脫北者經營的南韓新聞網站「每日北韓」稍早引述北韓高層消息人士說法表示，「潛射飛彈（SLBM）或洲際彈道飛彈（ICBM）都是只要黨決定、隨時都能發射」，稱這次報導並不是在行動前的口頭警告。
消息人士表示，這次會議中討論到對美國採取更強硬的應對措施相關內容，並不在事先擬定的討論主題內。
這次會議中額外討論對美措施，可能是因美國近期以涉嫌提供北韓飛彈物資為由，單獨制裁5名北韓人，並在聯合國安理會提案追加制裁北韓。但美國於安理會的提案，在中國及俄羅斯反對下未能通過。
旅居海外的北韓專家指出，即使北韓近期試射飛彈海域鄰近中國，中方應該也不會採取任何行動，因為「北韓跟美國關係越緊繃，中方作為居中協調者的身價就會跟著水漲船高」。（編輯：黃自強）1110120