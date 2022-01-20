37歲漫威影帝身亡！徐若瑄揭「私下為人」 最後互動曝光
法國第一美男加斯帕德尤利爾（Garspard Ulliel）因滑雪意外過世，享年37歲。加斯帕德尤利爾生前來過台灣2次，一次是為代言的品牌香奈兒展覽出席站台，和徐若瑄有一面之緣，一次是參加金馬影展宣傳《巴黎聖羅蘭》，徐若瑄今（20日）也發文悼念這位影帝，揭開10年前與加斯帕德尤利爾的互動。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-20 18:29:32｜2022-01-20 18:35:32
加斯帕德尤利爾10年前在台灣和徐若瑄同台，徐若瑄得知他意外身亡感到不捨，並發文悼念：「很難過錯愕聽到這個消息，我會記得你的親切和笑容，Gaspard Ulliel R.I.P，人生無常，我們都要把每一天過好，珍愛生命和我們愛的人。」2人同框的美好照片，也讓網友得以回味。
加斯帕德尤利爾從《未婚妻的漫長等待》嶄露頭角，進軍好萊塢和鞏俐拍《人魔崛起》，以少年「漢尼拔」一角打開知名度，後來在《巴黎聖羅蘭》扮演設計大師伊夫聖羅蘭，演藝生涯再創高峰，而2016年的電影《不過就是世界末日》，讓他獲得第42屆凱薩獎最佳男主角。
加斯帕德尤利爾身後留下模特兒女友和6歲兒子，遺作是漫威影集《月光騎士》（Moon Knight），他在劇中飾演反派「午夜人」（Midnight Man），日前才發布首支預告，預計3月30日在Disney+上架，可惜戲分吃重的加斯帕德尤利爾無緣見到，對此，迪士尼公司對外表示「深感沉痛」。