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日本體驗型商店夯！高規裝潢試用不怕恥　向買錯說BYE

▲Panasonic Beauty SALON銀座最新型美容家電。（圖／Panasonic Beauty SALON銀座 ©Panasonic）
▲Panasonic Beauty SALON銀座最新型美容家電。（圖／Panasonic Beauty SALON銀座 ©Panasonic）

生活消費中心/綜合報導

2022-01-21 07:30:00

不管在國內還是國外，上網買電器就怕事前功課、體驗不詳盡，買回家後用起來不順手，而不順心的商品，不僅白白花了冤枉錢，也連帶損害購物的興致。對此，可以發現近來日本東京，推出許多「電器購物新選擇」，像是頂級餐廚用具旗艦店「VERMICULAR HOUSE」、匯集世界各地的創新商品「b8ta Tokyo」，以及最新型美容家電「Panasonic Beauty SALON銀座」，皆有專為消費者設想的寬闊體驗空間，加上現代設計感的裝潢，還能一邊玩，一邊拍出有如網美評測的美照，就算是電器小白兔，也能暢遊3C叢林間。

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▲SALON的1樓體驗美髮護理，以及自社獨家研發的肌膚測試；可在2樓體驗臉部與身體護理的各種美容產品。
▲SALON的1樓體驗美髮護理，以及自社獨家研發的肌膚測試；可在2樓體驗臉部與身體護理的各種美容產品。（圖／Panasonic Beauty SALON銀座 ©Panasonic）
「Panasonic Beauty SALON銀座（松下悦美天地）」最新型美容家電

「Panasonic Beauty SALON銀座（松下悦美天地）」提供最新美容家電的產品體驗以及美容諮詢等免費的體驗服務，旅客可在SALON的1樓體驗美髮護理，以及自社獨家研發的肌膚測試；可在2樓體驗臉部與身體護理的各種美容產品。另外，還有提供付費式的自助美容體驗行程。

目前實際可以體驗操作的美容家電包含美顏器、吹風機、燙髮捲髮器、腿部按摩機等商品，提供愛漂亮的旅客可在旅途中維持美麗的體驗空間。

 

▲（圖／東京觀光事務所台灣辦事提供）
▲目前b8ta所提供的產品體驗，以電器・家電類商品的討論度最高。（圖／b8ta Tokyo ©b8ta Japan.）
新宿・有樂町・澀谷　匯集世界各地的創新商品「b8ta Tokyo」

2020年開始在東京各地展店的體驗型商店「b8ta」源於美國，以Retail as a Service（零售即服務）的模式經營。此模式最大特色就是，消費者可藉由產品體驗來消除購買前的不安，完成高效率的購買經驗；廠商則能依據此模式來即時觀察消費者的操作習性，也藉由實體賣場的反饋來不斷改良與更新商品的性能。目前位於東京共有新宿、有樂町、澀谷三間店面。

目前b8ta所提供的產品體驗，以電器・家電類商品的討論度最高，像是音響、平板電腦、吹風機、空氣清淨機、烹飪器材等等。除了電子類商品之外，店面還展示化妝品、背包、服飾等生活商品，產品種類十分豐富。

▲VERMICULAR以高性能的鑄鐵鍋而走紅，2021年於代官山開設了體驗型的複合式旗艦店。
▲VERMICULAR以高性能的鑄鐵鍋而走紅，2021年於代官山開設了體驗型的複合式旗艦店。（圖／VERMICULAR HOUSE ©Aichi Dobby. LTD.）
日本頂級餐廚用具旗艦店　代官山「VERMICULAR HOUSE」

以高性能的鑄鐵鍋而走紅的VERMICULAR，在2021年12月19日以「提供最佳的VERMICULAR體驗」為概念，於代官山開設了體驗型的複合式旗艦店。旗艦店內展示VERMICULAR所有系列的商品，包含鑄鐵鍋、IH電子鑄鐵鍋等餐廚用具，讓消費者可以藉由實際體驗操作，來了解商品的特性。

另外，旗艦店最大的特色就是有附設餐廳以及提供料理外帶服務。這裡所提供的料理，大部分都使用該品牌餐具所烹飪製成，讓人可以在經過舌尖味蕾的最後審查之後，再來決定是否要下手購買。

相信去日本買3C電器，都是許多人遊日必走行程，加上近來日幣大跌，是不是超想立即起飛呢？你各位哈日族不妨趁這段休兵期間，蒐集各種日本新奇新玩法，待未來出境旅遊解封後，報復性造訪東京體驗型電器商店，向買錯電器說BYE BYE！

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