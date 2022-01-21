日本體驗型商店夯！高規裝潢試用不怕恥　向買錯說BYE

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「Panasonic Beauty SALON銀座（松下悦美天地）」提供最新美容家電的產品體驗以及美容諮詢等免費的體驗服務，旅客可在SALON的1樓體驗美髮護理，以及自社獨家研發的肌膚測試；可在2樓體驗臉部與身體護理的各種美容產品。另外，還有提供付費式的自助美容體驗行程。
目前實際可以體驗操作的美容家電包含美顏器、吹風機、燙髮捲髮器、腿部按摩機等商品，提供愛漂亮的旅客可在旅途中維持美麗的體驗空間。
新宿・有樂町・澀谷 匯集世界各地的創新商品「b8ta Tokyo」
2020年開始在東京各地展店的體驗型商店「b8ta」源於美國，以Retail as a Service（零售即服務）的模式經營。此模式最大特色就是，消費者可藉由產品體驗來消除購買前的不安，完成高效率的購買經驗；廠商則能依據此模式來即時觀察消費者的操作習性，也藉由實體賣場的反饋來不斷改良與更新商品的性能。目前位於東京共有新宿、有樂町、澀谷三間店面。
目前b8ta所提供的產品體驗，以電器・家電類商品的討論度最高，像是音響、平板電腦、吹風機、空氣清淨機、烹飪器材等等。除了電子類商品之外，店面還展示化妝品、背包、服飾等生活商品，產品種類十分豐富。
日本頂級餐廚用具旗艦店 代官山「VERMICULAR HOUSE」
以高性能的鑄鐵鍋而走紅的VERMICULAR，在2021年12月19日以「提供最佳的VERMICULAR體驗」為概念，於代官山開設了體驗型的複合式旗艦店。旗艦店內展示VERMICULAR所有系列的商品，包含鑄鐵鍋、IH電子鑄鐵鍋等餐廚用具，讓消費者可以藉由實際體驗操作，來了解商品的特性。
另外，旗艦店最大的特色就是有附設餐廳以及提供料理外帶服務。這裡所提供的料理，大部分都使用該品牌餐具所烹飪製成，讓人可以在經過舌尖味蕾的最後審查之後，再來決定是否要下手購買。
相信去日本買3C電器，都是許多人遊日必走行程，加上近來日幣大跌，是不是超想立即起飛呢？你各位哈日族不妨趁這段休兵期間，蒐集各種日本新奇新玩法，待未來出境旅遊解封後，報復性造訪東京體驗型電器商店，向買錯電器說BYE BYE！