蕭秉治、黃霆睿「橘子嘉年華」開唱！限定合作舞台超炸
「橘子嘉年華」從今（20）日晚一連4天舉辦，而今天的「宇宙大歌星」橋段，邀來蕭秉治、黃霆睿帶來表演。他們帶來限定合作舞台，飆唱夯曲《我還是愛著你》、《我是誰我是誰我是誰》。
記者吳雨婕/台北報導
2022-01-20 21:52:31
在今天的「宇宙大歌星」橋段，由蕭秉治打頭陣帶來經典歌曲《射手》、《感覺犯》，在歌曲《射手》時，還帶領4位舞者又唱又跳，誠意十足，以及新歌《不留活口》等，之後還與黃霆睿合作了破億神曲《我還是愛著你》、《我是誰我是誰我是誰》。
已經不是第一次進行直播開唱的蕭秉治，但與黃霆睿合作卻是第一次，他因此謙虛表示：「希望我的表現不要讓他失望。」黃霆睿則是開心能與蕭秉治合作，對於第一次直播表演感到新鮮，「可以的話，希望鏡頭待到的時候都能跟粉絲互動。」至於有沒有向「大師兄」五月天請教直播開唱技巧？兩人笑說，五月天剛好正再忙演唱會，所以錯過了請益機會。
蕭秉治、黃霆睿也分享今年預計的規畫，蕭秉治透露由於3月要發新專輯，所以要趁過年期間好好努力趕工，目前已經錄製好了7首歌曲；黃霆睿提到會趁過年期間多寫一些歌曲，「對了，推薦大家去看一個展覽，剛好有跟展覽合作主題曲《尋找》限定版，只有去現場才可以聽到喔！」