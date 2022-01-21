趕快對獎！去年9-10月統一發票千萬特別獎 還有5人沒領
去（110）年11-12月期統一發票將於今年1月25日開獎，不過，根據財政部統計，去年9-10月期統一發票新台幣1000萬元的特別獎，還有5位幸運得主未現身領獎，特獎200萬元也有5張中獎發票沒人來兌領，雲端發票專屬百萬元獎則還有9人未兌領，這期領獎期限至今年3月7日，還沒對獎的人，趕快找出家中發票，也許你就是幸運中獎人。
記者顏真真/台北報導
2022-01-21 10:33:48
去年9-10月期統一發票中獎號碼已在去年11月25日開獎，特別獎新台幣1000萬元的中獎號碼為「14872301」，特獎200萬元的中獎號碼為「37250799」，根據財政部公布的中獎清冊，在排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，有13張中了1000萬元特別獎，200萬元特獎則有16張中獎，並自去年12月6日起開放領獎。
不過，財政部表示，截至今（21）日為止，9-10月期1000萬元特別獎還有5張中獎發票沒來領獎，包括在屏東縣屏東市勝利路金玉堂批發廣場開出的8元發票；在新北市東區中央路遠東巨城購屋中心新竹分公司Big City花60元停車；在高雄市楠梓區右昌街建佑藥局消費400元；在高雄市三民區河東路定食8消費470元；在台南市府前路賓士府前KTV消費2602元。
至於200萬元特別獎，同樣也有5位幸運兒還沒現身領獎，包括在桃園市龜山區自強南路金玉堂批發廣場消費29元；在桃園市中壢區全家超商消費89元；在南投縣埔里鎮樹人路可迪麵包花園花128元、在彰化縣溪湖鎮員鹿路7-11消費177元，還有在新北市板橋遠東百貨消費3057元。
另外，去年9-10月期雲端發票專屬百萬元，也開出30張中獎發票，至今亦有9位幸運得主未現身領獎，最低消費金額僅花19元外送費叫Food Pandan。由於9-10月期統一發票領獎期限至3月7日止，財政部提醒，還沒對獎的人，趕快找出家中當期發票，才不會與大獎擦身而過。