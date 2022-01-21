涉集體浮報看診費！檢調4度搜索三總牙醫　8人交保

三軍總醫院李姓牙醫師涉違規兼職冒名申報健保案，檢調昨發動第4波搜索、約談，經檢方漏夜複訊，台北地檢署認為，8人涉犯《刑法》詐欺等罪嫌，諭令梵谷美學黃姓院長以100萬元交保，飛悅北大3牙醫也獲50到100萬交保，其餘4人以10到20萬元不等金額交保。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-21 10:20:59｜2022-01-21 10:21:46
全案起因檢調獲報，李男除了在三總牙科暨口腔診斷科擔任主治醫師外，也在桃園市某私人診所兼職看診，並自2020年起涉與診所負責人合謀製作不實問診病例，向健保局申請補助，詐領約100多萬元，涉犯偽造文書、詐欺等罪。
檢調去年9月首度發動偵查作為，約談李姓牙醫等人到案，訊後聲押李男獲准；檢調又查出，李男涉使用特定牙材商器材，疑從中收取回扣，同年11月發動第2波搜索、約談掛名申報的牙醫師、診所護理師、行政人員5人到案；12月再發動第3波搜索、約談8人到案。
檢調又發現，三總口腔贋復科徐姓主治醫師也涉假冒他人名義在外看診，20日北檢指揮桃園市調處兵分3路搜索三峽的飛悅北大、桃園的梵谷美學2間私人診所，約談徐男與3名診所牙醫師到案，但僅徐男在調查局被請回，沒有移送複訊，全案朝詐欺、偽造文書等方向偵辦。