日職／運科儀器幫助 被巨人戰力外右投找到全新的自我
日本職棒（NPB）橫濱DeNA宮国椋丞過去是讀賣巨人極欲栽培的先發戰力，但在2020年季後被戰力外轉戰橫濱。根據日媒《產經體育》報導， 宮国椋丞表示在橫濱找到全新的自我。
記者黃泓哲/綜合報導
2022-01-21 14:32:37
宮国椋丞是2010年選秀巨人隊第二指名選入的選手，生涯初期是巨人隊陣中備受期待的年輕先發投手人選，但是一路走來發展不順，2018年轉任後援整季出賽29場，繳出4中繼、防禦率1.97的成績是生涯年，2020年季後被巨人戰力外，之後轉戰橫濱才找回自己的一片天。
報導中宮国椋丞表示，受惠於橫濱的數據野球戰略，透過運動科學數據儀器分析，找到自己軸心腳與自由腳之間安定性的課題並進行修正，不僅讓球速順利增加，長久以來的控球毛病也被修正。
事實上宮国椋丞過去就對棒球數據分析相當有興趣，他認為在橫濱透過數據儀器找到「全新的自我」，這絕對是過去獨自一人無法摸索到的境界，接下來宮国椋丞還要透過這些數據分析系統讓自己更加進步。
雖然職棒生涯將邁入12年，但對於30歲的宮国椋丞來說，還有全力一搏的時間與能力，他也表示會帶著對球隊報恩的心情全力調整，期待這位曾扛下巨人開幕戰先發的琉球右投能讓走出自己全新的職棒路。