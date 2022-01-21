宋智孝1劑疫苗都沒打！隱疾被公開 醫生：妳只能小心點
韓團Super Junior成員銀赫確診，他中鏢前曾到過《Running Man》（簡稱RM）錄影，《RM》主持群立即接受PCR篩檢，劉在錫、哈哈、池錫辰、宋智孝全為陰性，同時意外曝光宋智孝一劑疫苗都沒打，病史隨之公開。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-21 15:36:35｜2022-01-21 16:38:45
宋智孝公司表示，宋智孝對西藥過敏，2011年曾因打點滴身體出現呼吸困難、紅斑等異常反應，服用抗生素也有不適狀況，所以醫生認為她不適合打疫苗，宋智孝也遵循建議，只能謹慎防疫遠離新冠病毒。
劉在錫、哈哈、池錫辰、宋智孝篩檢結果為陰性，其餘班底金鍾國、全昭旻、梁世燦則等待報告中；而宋智孝因未接種疫苗，怕病毒潛伏期疑慮，她必須自主隔離10天，所以缺席24日、25日《RM》錄影，日後工作也全數取消。
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