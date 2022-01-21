竹市龍山里長張文興：身障就業大樓廣場成新休憩據點

新竹市龍山里張文興表示，市政府在龍山西路上興建的身障就業大樓已經啟用，這棟大樓不但外觀超美，大樓前廣場開闊且有綠意植栽，吸引不少民眾早晚前往散步，預計將成為當地的新休憩據點。
新竹市政府表示，投入逾3億元興建的身心障礙者就業綜合大樓，勞工處已於11日進駐，開始提供身障者性向評估、就業諮商等服務，大樓為地下1層、地上6層，1樓為多元商場，提供民眾購物去處，並有餐飲業進駐、郵局友善服務窗口和交流場域，提供小型活動辦理、展演場地及假日市集使用，目前已有喜憨兒、竹夢園庇護工場、郵局等團體單位進駐。
張文興說，身障就業大樓的規劃，充分與地方需求結合，東區就是需要一個能讓當地居民就近放鬆身心的地方，他已經看到早晚有不少民眾會到這個廣場散步聊天，預計將來這裡會成為當地人日常休閒活動的新據點。
新竹市政府說明，大樓2樓由勞工處進駐，備有職業量測器具，提供身障者性向評估、穩定就業的諮商服務，也提供雇主諮詢如何打造友善職場；3樓為桃竹苗首座、唯一公設民營兒童早療中心，為早療兒與遲緩兒量身打造400多坪空間，提供40名學齡前兒童日間照顧、30名國小生課後照顧服務，預計2月底啟用；4樓為職訓教室，中餐教室、烘焙教室、資訊教室等4間，預計5月1日前完工；5樓持續招標中，預計打造另一友善職業輔導場域，6樓則為機房區。
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