美CIA：哈瓦那症候群應非外敵攻擊所致

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反之，CIA將哈瓦那症候群歸因於醫學上的問題、壓力或一些暫時還無法解釋的因素。據報美國有大約1000多人罹患這種怪病。
CIA官員表示，儘管沒發現精心策劃的全球性攻擊，但仍在進行個案調查，以確定背後有無外國因素。
CIA局長勃恩斯（William Burns）說：「我們透過嚴謹分析、聲波諜報技術等追查這個複雜問題，為此投入大量資源。雖然已取得一些重要的期中調查結果，但調查還沒結束。我們將繼續追查，並為有需要者提供一流的醫療服務。」
「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）是一連串原因不明的症狀，包括頭痛、暈眩、疲倦、噁心、焦慮和認知困難等。美國國務院駐古巴人員2016年首次通報這種神秘症狀。
其後，美國在中國、台灣、奧地利、波蘭、喬治亞和俄羅斯的一些駐外人員也陸續通報以上症狀。去年秋天，CIA一名派駐塞爾維亞的情報人員還因症狀嚴重而撤離回國。
美國官員去年10月表示，至少有兩名美國公民在哥倫比亞首都波哥大出現類似症狀。本月稍早，日內瓦和巴黎的美國官員也通報出現「可能的異常健康事件」。後者是美國政府提到哈瓦那症候群時的正式用語。
美國總統拜登政府表示確定疾病來源是當務之急。去年10月，拜登簽署「協助遭神經攻擊美國受害者法案」（Helping American Victims Afflicted by Neurological Attacks Act），提供經濟援助與醫療保障給受害的政府人員。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110121