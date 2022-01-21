北市確診數+3 足跡到過遠東百貨寶慶店、春水堂中正店
新冠肺炎疫情近日在北台灣持續蔓延，根據防疫指揮中心宣佈，今（21）日北市確診個案數目有3個。除了其中一名30多歲的女性確診者案18175，因為家人境外移入，而請她來照顧境外移入隔離的小朋友，因此在隔離期間確診而沒有相關足跡外，另外兩名確診者案18181與案18182都有在北市公共場合的足跡。
記者丁上程／台北報導
2022-01-21 16:30:29
台北市副市長黃珊珊表示，案18181為一名75歲的阿嬤，初步認定是被案18051在大同區診所就診時所傳染。而案18181曾經在19日上午8時30分左右，搭乘三重客運508路線公車，從惇敘工商站搭往捷運芝山站一站後，再於9時左右轉乘臺北客運310路線公車，從捷運芝山站一站至中山市場站。
至於另一名案18182，則疑似為日前東吳大學城中校區的確診案例案18116所傳染，雖然Ct值偏高，甚至一度檢驗出陰性，不過北市府方面不敢大意，仍舊公布該案的相關足跡。16日上午8時22分左右搭乘臺北客運243路線公車，從寧波重慶路口至台北法院站，並於8時30分時前往統一超商-英雄館消費；晚間18時許則於遠東百貨台北寶慶店一樓的Skylark洋食館用餐。至於17日則是在下午16時30分左右，於中山南路上的春水堂用餐至18時許。
台北市政府方面表示，確診者相關足跡都已經進行消毒作業。也提醒民眾若於該段時間與確診者有足跡上的重疊，須注意健康狀況。若出現相關確診異狀，應即時到周圍的篩檢站進行篩檢。
※【NOWnews 今日新聞
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