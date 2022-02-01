IG人氣特搜！日本鳥取市甜點溫泉、漫畫王國　私房景點曝

日本鳥取位於山陰地區，美景以日本最大級鳥取砂丘著名。鳥取有許多稱號，星取縣、蟹取縣。原本觀光較為冷門的鳥取，因著名角色柯南、鬼太郎而獲得漫畫王國之稱，不少粉絲前往踩點朝聖。相較於日本其他地區人口較少，是理想賞星勝地，近年推動移住增添許多生機。推薦從大阪或岡山前往自由行，居住一晚感受鄉下寧靜氛圍，市區內就能一睹四季風采，欣賞櫻花美景不會人擠人！2020年後鳥取市也增加不少新景點，介紹在地人推薦人氣打卡場所，分享最新店家情報，列入下次旅行的口袋名單吧！
位於鳥取砂丘前首間以砂為主題「Totto PURIN」布丁專賣店，口味之豐富有花御所柿、哈密瓜、草莓、梨子等當地特產風味。隔壁店面2020年開幕「さんかく氷」日式剉冰店，製冰採用鳥取名水大山的水源，自製果醬滿滿顆粒覆蓋。「TOTTORI CHEESE GARDEN」蛋糕專賣店，自家製起司蛋糕超人氣彩虹！當地甜點滿滿巧思，也都依照水果或季節推出變化。
鳥取必吃美食數不清！北臨日本海近山陰海岸，冬季之王豪華海鮮松葉蟹、猛者蝦，夏季特產白魷魚等漁獲豐收。南側依傍山地被自然包圍，從江戶時代做為和牛產地的鳥取和牛，山林饗宴的若櫻野味鹿肉、雨滝瀑布豆腐料理，皆享有山海之賞賜，能品嚐豐富食材。
鳥取為日本民藝發源地，造就生活美學細緻的態度。鳥取市區內有三棟代表建築，分別為民藝美術館、鳥取匠工藝店、匠割烹店。匠割烹店為涮涮鍋創始店於1962年所開，被認為國家指定文化財之一。
在鳥取還可以體會到吃咖哩的儀式感。「KAJICURRY」店內有包圍廚房的吧檯座位，能夠自行挑選用餐器皿達21款，選用鳥取當地窯燒:岩井窯、中井窯等。食材為當季當地新鮮材料製作香料咖哩。把民藝精神「見、食、使」視覺、味覺、觸覺三大享受，發揮到極致。
到日本一定要來泡溫泉，鳥取市得天獨厚有好幾種選擇：濱村溫泉、鹿野溫泉、鳥取溫泉、岩井溫泉、吉岡溫泉。市區街地中心湧出非常難得的鳥取溫泉，除了日式旅館，部分商務旅館也有供應大浴場溫泉，迅速消除疲勞！
來到戀愛聖地「白兔神社」，造型御守及結緣石，也是大家愛不釋手的伴手禮。在「大榎庵」可以吃到華貴婦人的粉紅咖哩，是天然甜菜根製作而成。還能買調理包回家，粉紅泡泡少女心滿載而歸！以上這麼多情報你更新了嗎?快放進你的鳥取旅行地圖吧！
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