蕭秉治、黃霆睿嗨翻橘子嘉年華 阿Ken曝4.3億好康快點搶
眾所矚目的「2022橘子嘉年華春節版」在昨（20）日晚間8點正式開跑，將一連舉辦4天。邁入第五屆的橘子嘉年華包括遊戲、音樂、料理三大主題，並由金牌製作人B2（陳彥銘）率隊操刀策劃，要帶給玩家及觀眾精彩難忘的娛樂體驗，而在「宇宙大歌星」橋段中就邀來蕭秉治和黃霆睿帶來演出，主持人阿Ken也大讚現場氛圍、設備，並呼籲大家強烈鎖定，不要放跑總價值4.3億的好康。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 18:10:34｜2022-01-21 18:12:11
昨日上台前，特別直擊了相信音樂的蕭秉治和黃霆睿，蕭透露這是兩人首次在節目上同台演出，自己會連續帶來多首快歌《射手》、《不留活口》嗨翻全場，接著在與師弟黃霆睿表演《我是誰我是誰我是誰》、《我還是愛著你》，黃也興奮表示現場會有兩台鋼琴同時在台上演奏，誠意十足。
後台直擊小組也訪問到主持人阿Ken，他相當讚賞現場的氛圍及設備，表示一定會努力將主持做好，並提醒大家要多多支持橘子嘉年華，因為這次活動既好玩又藏有好康，虛寶總價值更高達4.3億，最後搞笑表示「大家這幾天要把遊戲玩好、獎品抽到，讓生活更美好！」
為提升直播互動性和加深與用戶之間的連結，橘子嘉年華首次推出「豆陣來bean果」，即日起至2/7 （週一），從寒假一路到春節假期，週週抽出汽車、電動機車、遊戲虛擬寶物等重量級大獎，實體獎品價值超過千萬元，虛寶更高達4.3億元，完整直播內容請鎖定beanfun!、遊戲橘子Gamania臉書粉絲團、GamaniaGroup橘子集團的YouTube頻道及合作夥伴頻道。（編輯：李惠婷）