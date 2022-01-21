「Let’s go電動一下」獲江宜樺認同 謝國樑：有信心推
小愛爸爸謝國樑今（21）日邀請同為基隆子弟的長風基金會董事長江宜樺，就「Let’s go 電動一下」的青年政策來討論、交換意見；謝國樑表示，江宜樺是基隆在地地第一位行政院長，因此邀請他回鄉走走，並一起支持這個電動環保機車的政策。
記者陳志仁／基隆報導
2022-01-21 19:58:58
江宜樺認為，「基隆是臺灣頭，很多政策可以從基隆開始，並推行至全國」，「Let’s go 電動一下」的青年政策非常有創意，且也很符合當前世界強調乾淨、環保的潮流；也分享，以前在行政院有推行許多照顧老人、小孩的福利方案，至於年輕人著重於「成家立業」等協助。
江宜樺說，謝國樑關注到剛出社會的青年，他非常認同，對剛畢業的年輕人來說，能得到一部交通工具，絕對是一大助益！基隆若能將大量的傳統油車逐步汰換為電動機車，一定會有更棒的城市境與生活品質，若「Let’s go電動一下」能落實，不僅可讓基隆變得乾淨、沒有污染，也讓城市有現代化的風貌。
江宜樺對謝國樑提的「公益回饋」表達肯定，「政府挺年輕人、年輕人回饋幫助社會」，這是「善的循環」，台灣的志工人數比例在世界上名列前茅，相信基隆年輕人也很樂意參與、發揮自己的愛心，回饋社會；也期待家鄉基隆，能夠成為一座環保乾淨也充滿愛心的台灣頭城市，相信謝國樑「絕對可以做得到！」
謝國樑認為，自從推出「Let’s go電動一下」政見後，大家會比較關注在經費的安排與來源；對此，他保證除要以「團購」的概念來推行這計畫外，也已獲得國民黨議會黨團的全體支持，所以這會是很堅定、很有信心的推動，一定幫基隆年輕人爭取福利、做為年輕人最堅強的後盾。