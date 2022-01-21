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李義祥交保遭太魯閣罹難者家屬推倒　當場下跪磕頭道歉

▲台鐵太魯閣號事故被告李義祥（跪地者）21日晚間完成交保，欲離開時等候在外的罹難者家屬激動上前要他道歉，場面混亂，李義祥一度被推倒，隨後狼狽跑回地院，約30分鐘後再次走出，向家屬下跪磕頭連說「對不起」。（圖／民眾提供 中央社記者張祈傳真 111年1月21日）
▲台鐵太魯閣號事故被告李義祥（跪地者）21日晚間完成交保，欲離開時等候在外的罹難者家屬激動上前要他道歉，場面混亂，李義祥一度被推倒，隨後狼狽跑回地院，約30分鐘後再次走出，向家屬下跪磕頭連說「對不起」。（圖／民眾提供 中央社記者張祈傳真 111年1月21日）

中央社

2022-01-21 21:33:08

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）太魯閣號事故被告李義祥、移工華文好羈押期滿釋放，李義祥今晚辦保，遭家屬推倒要求他道歉，李才下跪磕頭說「對不起」，家屬哀痛說「你可以回家過年，別人卻沒辦法」。

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太魯閣號事故被告李義祥、移工華文好審理中羈押9個月期滿，依法必須釋放。花蓮地方法院今天召開羈押庭，法官諭知李義祥新台幣60萬元交保、華文好責付辯護人，2人須戴電子腳鐐監控8個月，2人晚間陸續獲釋。

李義祥晚間近7時辦理完交保手續，戴著電子腳鐐步出地院，原本拿著報紙遮著臉離開，等候在外的罹難者家屬激動上前要他道歉，場面混亂，李義祥被推倒後，狼狽跑回地院，法警出面制止家屬。

罹難者家屬激動怒吼說，「我4歲女兒碎了在我面前、妹妹肢體不全，你能夠承受嗎？」要求李義祥跪著走出來，好好對家屬們道歉。

相隔30分鐘李義祥再次步出地院，向家屬下跪磕頭連說「對不起」，對面家屬包圍質問，李義祥頻說「對不起」，隨後狼狽坐上友人車輛離去。

罹難者家屬自救團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君說，「等你這句道歉等太久了」。

台鐵408車次太魯閣號2021年4月2日行經花蓮清水隧道北口時，與滑落軌道的工程車發生碰撞，造成49人死亡、逾200人輕重傷。花蓮地檢署4月16日依過失致死等罪嫌起訴施工廠商李義祥、移工華文好等7人；8月19日依過失致死、偽造文書等罪嫌，追加起訴潘堂益及工程顧問公司郭姓專案經理。（編輯：孫承武）1110121

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