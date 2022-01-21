《華燈初上》插曲女神作客橘子嘉年華 偷吃炸雞卻爆瘦！
「2022橘子嘉年華春節版」20日正式登場，今（21日）來到第2天，除了「絕對武力Online」、「跑跑卡丁車（王者之戰）」、「動漫橘速報」、「歐橘食堂」等環節，晚間10點宇宙人、琳誼也帶來精彩表演。琳誼是《俗女養成記2》的插曲〈蚵仔麵線〉、《華燈初上》插曲〈孤島〉的演唱者，聊到蚵仔麵線，她自認是吃貨，最愛炸雞、漢堡、薯條等速食，雖然貪吃但會透過重訓維持好身材，獲主持人阿Ken佩服不已。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-21 21:48:48｜2022-01-21 22:51:18
琳誼12月發行專輯《春暖花開的地方》，其中收錄《華燈初上》插曲〈孤島〉。她表示作詞作曲過程、從台南搬到台北適應環境皆辛苦，「春暖花開」的意思，就是期許自己有天能到達那地方。琳誼透露在高雄念書，出道契機是唱片公司看到她YouTube的翻唱影片後，於IG私訊談合作，最終簽約當歌手發片。
琳誼感謝大家喜歡《蚵仔麵線》，阿Ken詢問創作過程有無遇到瓶頸？她表示：「目前還可以，還滿順的。」聊到蚵仔麵線為何不是大腸麵線，琳誼提出一番見解：「蚵仔是海裡的，麵線是陸地，卻能變成美味料理，就是一種反差，如果是大腸麵線，就比較普通。」
聊到食物，琳誼自認愛吃炸雞、漢堡、薯條，早前有變胖，但最近努力克制，「有點久沒吃到（速食）了」，並透露公司會約束體重，所以晚上不敢偷吃宵夜，她說：「我會在他們面前吃，如果今天便當有炸雞腿，我會說我要吃這個，就吃了。」也表示有運動習慣，找私人教練重訓、保持好身材。
琳誼獨自表演前，先與師兄宇宙人合體演唱《一桌菜》，隨後玩起動漫猜題，過三題才能唱歌。她場上帶來《長大了以後》、《蚵仔麵線》，收看觀眾醉心表示：「根本行走的安眠藥！」、「女兒聽到打呼了～」讚美琳誼完美的嗓音。
「橘子嘉年華春節版」1月20至23日，一連四天每晚8點於beanfun!、遊戲橘子粉專、遊戲橘子YouTube、Yahoo!TV、Twitch、 17LIVE同步直播。除了每天必須蒐集的bean果豆，至2月7日前都能參與「豆陣來bean果」互動，選取指定卡面達成連線獎勵（換虛寶、抽汽車、iPhone）。