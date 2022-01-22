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小牛也可以越野了，Lamborghini Huracan Sterrato上路測試

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-01-22 10:25:20

Lamborghini Huracan雖只是小牛，但搭載的5.2升V10引擎也有640hp最大馬力，但現在Huracan不僅能在平面道路逞凶鬥狠，還能去砂石越野路段盡情奔馳，因為先前推出的Huracan Sterrato概念車近日已被捕獲測試車。

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地位在Aventador之下的Huracan，雖然僅是小牛身分，但搭載的5.2升V10自然進汽引擎也有不容小覷的640hp最大馬力，搭配LDVI車身動態整合與四輪驅動和後輪轉向系統，讓Huracan不論在一般道路或賽道都有精湛的演出。不過也因超跑有著極低的車身高度，因此行駛環境就只能在一般道路或賽道，想要嘗試體驗郊區不同道路就必須改駕駛Urus，現在不用麻煩了，只要Huracan Sterrato就能搞定。

Lamborghini於2019年推出Huracan Sterrato概念車。
Lamborghini於2019年推出Huracan Sterrato概念車。
Lamborghini於2019年推出Huracan Sterrato概念車，與一般Huracan相比Huracan Sterrato輪距加寬30mm，輪拱也包覆防刮材質，車頂與車頭等處亦額外配備照明系統，由此可以看出Huracan Sterrato是針對越野路段開發的車款。為因應崎嶇道路Huracan Sterrato車高也加高47mm，如此一來讓進入角增加1%、離去角增加6.5%，來提升越野能力。搭配既有的640hp馬力與四輪驅動系統，可以想像Huracan Sterrato在越野路段會讓人有多快樂。

不過當時Huracan Sterrato僅是概念車身分，但整體造型其實已和量產無異，因此之後也有消息指出Huracan Sterrato將會在2021年量產推出。隨著2021年已過，但就在日前國外捕獲到Huracan Sterrato測試車，看來今年應該就可以看到Huracan Sterrato發表。

Huracan Sterrato車高加高47mm、輪距加寬30mm，近日已被捕獲測試車上路測試。
Huracan Sterrato車高加高47mm、輪距加寬30mm，近日已被捕獲測試車上路測試。
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