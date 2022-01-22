陳淑樺塞錢給後輩「你不能餓肚子」 決心隱身原因曝光
80年代傳奇歌后陳淑樺，1998年傳出母喪後消失演藝圈，長達20多年沒再公開露面，僅在2008年接受陶晶瑩電話專訪，多年前被拍到街頭現蹤，讓歌迷相當關心她的近況。資深音樂人田定豐當年與陳淑樺私交甚篤，日前發文感念對方照顧、提攜，也透露她決心離開鎂光燈的原因。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-22 10:34:30｜2022-01-22 11:07:31
田定豐回憶，年輕時進滾石唱片工作，一個月薪水只有14000元，付了房租後剩9千元生活，月底只能吃泡麵果腹，但只要陳淑樺有進公司，就會約他去樓下的餐廳吃飯，有一次，陳淑樺準備結帳時，發現固定帶在身上的1000元花掉了，當下她急著打電話請陳媽媽來買單，田定豐立刻把身上所有的錢掏出來放在櫃台，幸好足夠付這一餐。
陳淑樺視田定豐如自己的弟弟，常常塞錢給他，「你一個月薪水那麼少，總不能為了這一餐之後都在餓肚子吧！」田定豐說，就連要當兵，陳淑樺也四處張羅、請託朋友，為了讓他下部隊後可以有人照顧，「更不用說，我在滾石工作時，只要有工作需要她拔刀相助的時候，她總是立刻答應。」
田定豐表示，陳媽媽突然的離開，對陳淑樺是很大的打擊，她潛心靜修幾年後，斷了與外界聯繫，所有人都找不到她，便開始有媒體捕風捉影製造不實新聞，田定豐跟陳淑樺說，有必要讓大家知道她的近況，於是安排她和陶晶瑩連線受訪，陳淑樺當時還現場清唱幾句經典歌，讓多在電視機前的觀眾都感動到紅了眼眶。
沒想到，後來八卦週刊狗仔登了一張陳淑樺看似發呆的照片，配上聳動標題，才真正讓陳淑樺對這環境感到失望，至今不再與外界接觸，田定豐說：「雖然很感嘆，但也感恩有這麼好的姊姊，在人生路上一路幫助我。」（編輯：楊穎軒）