續打坤輿案！時力揪幕後黑手、質疑苗栗縣府無作為

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王婉諭質疑，814號地的使用分區是「山坡地保育區」，00022號建物還登記為農舍。她進一步指出，一間公司會把公司範圍內的辦公室跟辦公室所在的土地，隨便賣給別人嗎？只有一個可能，宋先生就是坤輿公司的幕後股東，甚至是坤輿公司幕後真正的老闆。然而，根據區域計畫法第21條規定，「農舍不可以當作辦公室使用，苗栗縣政府卻毫無作為。」
王婉諭更指出，坤輿科技違反土地使用管制，苗栗縣政府可以處6到30萬元罰鍰，並限期變更使用、停止使用或拆除地上物恢復原狀。如果在期限裡面沒有配合，可以按次處罰、斷水斷電、封閉、強制拆除等，不依限變更土地使用或拆除建築物恢復土地原狀，還可以處6個月以下有期徒刑或拘役。
邱顯智表示，經過調查核對，宋先生就是在苗栗營造界、砂石界赫赫有名的宋久文。宋久文是土方砂石業者，已故的前國民黨籍苗栗縣議長游忠鈿秘書，也是苗栗剩餘土石方公會理事長。2021年1月5日，士林地檢署逮捕宋久文及其「頭份企業」不良幫派旗下29名幫眾、土方司機，訊後宋坦承清傾倒廢土在頭份、南庄、造橋等地營利，遭裁定300萬元交保候傳。
邱顯智指出，根據警方指出，宋久文在當地經營砂石業，對外憑藉與議會議長關係親密，經常出入議長辦公室，私下分配苗栗縣土方清運問題，建商或上市櫃公司建案開挖都得徵詢宋久文的意見才能順利開工，否則就會有黑衣人上門恐嚇。
邱顯智質疑，如果坤輿只是一般公司，能夠在20年來數度死灰復燃嗎？如果坤輿只是一般公司，能夠請得動這麼多的幫派勢力、這麼多的黑衣人嗎？邱顯智指出，坤輿公司的背後當然就是黑道，包含宋久文、竹聯幫與統促黨。。
邱顯智進一步提出三個問題，請教苗栗縣長徐耀昌與中國國民黨朱立倫主席，請問苗栗縣長徐耀昌，為什麼要執意護航黑影重重的坤輿公司？請問朱立倫，貴黨在苗栗的公職人士，那些人在護航坤輿、護航宋久文的土方砂石事業？請問朱立倫，貴黨在苗栗的公職人士，那些人是宋久文的土方砂石事業夥伴？