8組歌手接力飆唱「橘子嘉年華」　驚喜祭出合唱彩蛋

「2022橘子嘉年華春節版」從20日至23日連續4天晚間8點舉辦，這次特別攜手相信音樂打造「宇宙大歌星」特別企畫，由旗下歌手宇宙人、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、家家、黃霆睿、黃奕儒、法蘭、琳誼共8組藝人，透過Live直播方式演出，分別於4場次接力飆唱，還祭出前驚喜組合，合唱彩蛋歌曲讓線上玩家們大飽耳福。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-22 11:40:00
21日首晚由蕭秉治與黃霆睿打頭陣，蕭秉治一連演唱《感覺犯》、《射手》、《不留活口》把氣氛拉到高潮，緊接兩人合唱在YouTube點擊即將進入「億級」的夯曲《我還是愛著你》、加上《我是誰我是誰我是誰》，黃霆睿興奮直呼：「用3D舞台直播滿酷的！這次讓我賺到跟秉治哥合作的機會，特別做了雙鋼琴的演出，真的滿新鮮的。」
宇宙人與琳誼兩組歌手則會在昨晚（21）日接棒，宇宙人演唱最新單曲《藍色的你》、《如果我們還在一起》，他們預告：「新歌希望帶給大家溫暖的感覺，謝謝橘子的邀請，讓我們在做專輯之餘，還可以用這樣的方式跟歌迷們見面分享我們最近的心情，一起期待最新專輯吧！」今（22）日晚將由家家與法蘭2位實力派歌姬登場，家家除了將演唱經典好歌，還會與法蘭合唱《家家酒》女女版，令樂迷們期待度破表，而活動最終場23日由鼓鼓、黃奕儒壓軸獻唱。
「橘子嘉年華春節版」1月20至23日，一連四天每晚8點於beanfun!、遊戲橘子粉專、遊戲橘子YouTube、Yahoo!TV、Twitch、 17LIVE同步直播。除了每天必須蒐集的bean果豆，至2月7日前都能參與「豆陣來bean果」互動，選取指定卡面達成連線獎勵（換虛寶、抽汽車、iPhone）。